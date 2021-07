Drink meer sherry. Dat is de boodschap die de EU subsidie geeft via bedrijven die de drank promoten. Het gaat om miljoenen euro's. Terecht? Als je het aan een wijnexpert vraagt wél.

Eind april werd Nederlands eerste Sherry Show uitgezonden, live vanuit de Balie in Amsterdam. Deze uitzending, geïnspireerd door bekende dagelijkse talkshows, was het begin van de campagne voor sherrywijn op de Nederlandse markt. Tafelgasten werden online vergezeld door een honderdtal professionals, wijn- en lifestylejournalisten die alles bespraken rondom de beschermde oorsprongsbenaming van sherry. Ook op Nationale Haringdag - dit jaar op 15 juni - werd stilgestaan bij de wijn-spijscombinatie van Hollandse Nieuwe met manzanillasherry.

En dat is slechts het begin: de komende twee jaar staat het unieke verhaal en karakter van sherry centraal in een nieuwe promotiecampagne die in Nederland en Spanje draait. "Omdat de EU de vraag naar authentieke streekproducten wil stimuleren", aldus Robert Verhoeven, algemeen directeur van communicatiebureau Pitch, dat fungeert als partner van het Spaanse sherrybureau voor de promotionele activiteiten in Nederland.

“Authenticiteit is allesbehalve een trendwoord, het draait om het vertellen van een verhaal. En aan een verhaal ontbreekt het niet wanneer het over sherry gaat.” Wijnexpert Harold Hamersma

Onder de motto Enjoy, it's from Europe subsidieert het EU-agentschap CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) sinds 2014 wereldwijd campagnes voor agrarische producten en voedingsmiddelen uit de Europese Unie. Aan deze campagne wordt bijna 7,5 miljoen euro uitgegeven. De bijdrage van de EU daaraan is om en nabij de 5.250.000 euro, zo is te lezen op de site van de Europese Unie.

Sherry heeft een wat oubollig imago

Is het de moeite waard om geld te steken in de promotie van sherry? Harold Hamersma, schrijver van De Grote Hamersma, de compleetste online wijngids van Nederland, is enthousiast: "Sherry heeft een wat oubollig imago. Waarschijnlijk omdat de drank al meer dan drieduizend jaar oud is en daardoor wat in de vergetelheid is geraakt. Maar nu we met z'n allen steeds meer teruggrijpen naar authentieke producten - denk bijvoorbeeld aan de plotselinge populariteit van zogenoemde vergeten groenten - is een sherryopleving niet meer dan logisch en ook heel terecht. Authenticiteit is allesbehalve een trendwoord, het draait om het vertellen van een verhaal. En aan een verhaal ontbreekt het niet wanneer het over sherry gaat."

Drink eens sherry bij je Hollandse Nieuwe, tipt wijnkenner Harold Hamersma. Foto: Shutterstock

Sherry rijpt onder een donzige dek van gist

Sherry wordt van druiven gemaakt, meestal van de witte palominodruif, en is dus eigenlijk gewoon wijn. Het grootste verschil zit in de manier waarop sherry rijpt: volgens het solerasysteem. In vaten wordt wijn uit verschillende jaargangen jarenlang geblend: bovenin zit de jongste wijn, onderin een mengsel van de oudste wijn.

Binnen in zo'n vat gebeurt vervolgens iets bijzonders: dankzij het lokale zeeklimaat groeit er een donzige deken van gist, flor genaamd, die op en ván de wijn leeft. Flor sluit de wijn af van zuurstof en dit geeft sherry zijn unieke karakter en kleur.

Chef-koks herontdekken sherry

Sommige vaten ontwikkelen - per ongeluk, of expres door wat extra alcohol - geen flor. Dan is er dus wel zuurstofcontact dat voor donkerder kleuren en rijkere, vollere smaken zorgt. Sherry is hoger in alcohol dan reguliere wijn, maar de lichtere stijlen hebben alsnog maar zo'n 15 procent alcohol, net zoveel als een stevige rode wijn.

Hamersma: "Chef-koks en sommeliers beginnen sherry inmiddels ook te herontdekken en bieden bijvoorbeeld spijs-sherryarrangementen aan: een passend glaasje bij elk gerecht. Op die manier fungeren zij als ambassadeurs voor sherry als volwaardige 'maaltijdbegeleider', in plaats van het eeuwige aperitief. Wil men op eigen houtje sherry gaan ontdekken? Begin dan eens een glas ziltige manzanilla: heerlijk bij de Hollandse nieuwe of sushi."