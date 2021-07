Nederlanders zijn dol op tomaten, komkommers en paprika's. Ook uien, wortels en roerbakgroenten worden veel verkocht in onze supermarkten, blijkt uit een top tien van onderzoeksbureau GfK. Maar wat weten we eigenlijk nog níét over de groenten die we het vaakst eten? Deze keer in het spotlicht: de ui.

Uien zijn nog nooit zo populair geweest. De Holland Onion Assosiation meldde onlangs op de site dat dit seizoen wéér een expertrecord is verbroken: wekelijks wordt zo'n 40.000 ton uien geëxporteerd. Tien jaar geleden stond de teller nog op de helft. Ook wordt de ui veel in eigen land gegeten. Ondanks zijn scherpe karakter, is de ui in bijna iedere keuken te vinden. Al jaren staat de groentesoort bovenaan het rijtje van meest verkochte groenten. Dit jaar wist de ui de tweede plek te bemachtigen.

We weten het uitje dus te waarderen. Maar volgens chef-kok Niven Kunz van restaurant Triptyque in het Zuid-Hollandse Wateringen, moet de kennis over het bereiden van de ui nog wat groeien. Meestal snipperen we 'm voor in een gerecht of saus, maken we er een soep van of eten we ui rauw in een salade. Allemaal heel lekker en rauw eten kan prima, zegt Kunz, maar snijdt je ui dan niet te grof. "Anders gaat de ui je hele salade domineren."

Uien kunnen je eten op veel manieren lekkerder maken. Uien kunnen je eten op veel manieren lekkerder maken. Foto: Shutterstock

Daarnaast wil Kunz laten zien dat je nog veel meer kunt met de ui. "Je kunt ui ook poffen, in zilverfolie met rozemarijn, tijm, knoflook." Pocheren, bijvoorbeeld in groentebouillon met bier, om de ui vervolgens te roosteren is ook erg lekker. Of maak er een compote van. Uitjes lenen zich vanwege de aanwezige suikers daarnaast erg goed voor karamelliseren. "Als je een ui heel dun snijdt, aanzet in olie en heel langzaam laat garen dan komen die suikers naar buiten. Heerlijk bij rood vlees of vis. Je hoeft er dan eigenlijk heel weinig voor te doen."

Creatiever in de keuken met verschillende groenten

Dat geldt overigens voor veel groenten, mits je goede producten hebt, zegt Kunz. "Ik rijd zelf het hele Westland door om verse producten te halen. Dat scheelt in prijs en de kwaliteit is veel beter. Bij een goede groenteboer weet je gewoon dat alles in orde is. Bij grote supermarkten worden de producten vaak zo maar in de schappen gegooid."

Kunz ziet dat de Nederlandse thuiskok de groenteboer ook steeds beter weet te vinden. Ook ziet hij dat de jongere generatie creatiever wordt in zijn groentekeuzes. "De jongere generatie houdt echt wel van afwisseling in groenten. Dat mag alleen wel nog wat meer." Qua uien valt er ook veel meer te kiezen, zegt Kunz. "Je hoeft niet altijd voor de grote gele ui te gaan, dat kan ook een klein rood uitje zijn. Er zijn tientallen soorten."

De chef-kok deelt zijn kennis graag, want zo hoopt hij dat de consument de gewoonte om groente een hoofdrol toe te bedelen in gerechten overneemt. "Wij hebben een 80-20-concept bedacht. In onze gerechten vind je bijvoorbeeld maar 30 gram vlees, de rest is groente. Ik ben er heel erg voor dat mensen meer groenten gaan eten. Een paar jaar geleden gebruikte alleen Sergio Herman nog maar quinoa. En nu word je ermee dood gegooid. Zo zie je maar weer."

Uitjes snijden zonder huilen

Meer met groente koken dus, en vergeet daarbij het gezonde en lekkere uitje niet. Het enige minpunt blijft natuurlijk: de tranen bij het snijden. Hoe komt dat eigenlijk? Dat komt door een gas, synpropaanthial-S-oxide, dat vrijkomt zodra je je mes erin zet. Zodra dit gas in contact komt met het vocht in je ogen, ontstaat een bijtend zuur dat je doet tranen.

Om huilen te voorkomen kun je trucjes proberen. Zo kun je de afzuigkap of een ventilator aanzetten of je werkplek bevochtigen, zodat het gas daarnaartoe gaat in plaats van naar je ogen. Een scherp mes gebruiken helpt ook omdat de ui dan minder kneust. Wrijf in elk geval niet in je ogen. Dat vermindert het tranen niet.