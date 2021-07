Dat je gekookte groenten kun invriezen weten de meeste thuiskoks wel. En dat geldt ook voor rauw en bereid vlees. Maar kaas, hummus of een ei? Twee experts vertellen wat je wel en niet in je vriezer kunt bewaren.

Naast brood, zuivel, groente en fruit worden vooral aardappelen vaak verspild. Rauw zijn deze niet geschikt voor de vriezer maar eenmaal gekookt of gebakken, kun je ze in de diepvries tot wel drie maanden bewaren. Eigenlijk kun je bijna alles invriezen, zegt Wieke van der Vossen, al tien jaar expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. "Bij sommige producten wordt alleen de kwaliteit wat minder. Bijvoorbeeld bij frambozen of aardbeien. De structuur verandert en ze worden wat waterig. Maar als je ze invriest en gebruikt in een smoothie, kan dat prima. Ook banaan kun je in plakjes invriezen. Banaan wordt dan wel iets minder zoet."

Een ei is ook prima in te vriezen, vertelt de voedelsveiligheidsexpert. "Doe dit niet in de schil, want dan kan het ei knappen. Als je een gekookt ei invriest, verdwijnt de structuur van het ei. Wel kun je een gesplitst of geklutst ei prima invriezen en daarna in recepten gebruiken.

Een typisch product waarvan men niet verwacht dat je het ook kan invriezen is kaas, zegt Niels Poelsma, oprichter van de website Bewaarwijzer.nl. "Zeer harde kazen kun je zelfs tot wel acht maanden in de diepvries bewaren. Dat je ook zachtere kazen zoals Edammer, Mozzarella en brie prima kunt invriezen, is voor de meeste mensen een eyeopener. De zachte kazen blijven tot wel drie maanden goed." Ook boter kun je invriezen en blijft in de vriezer tot twee maanden goed, volgens Poelsma.

Harde kazen blijven in de vriezer tot wel acht maanden goed. Harde kazen blijven in de vriezer tot wel acht maanden goed. Foto: Shutterstock

Houd het behapbaar

Ook plantaardige melk en reguliere zuivel kan prima worden ingevroren, weet Poelsma. "Gebruik dan wel een ruime container, omdat melk wat uit kan zetten. Als je een ijsblokjesvorm gebruikt, doe deze dan niet helemaal vol. Een ijsblokjesvorm is ideaal als je de melk later in je (ijs)koffie wilt gebruiken."

Ook wijn en kruiden kun je invriezen in een ijsblokjesvorm met deksel, tipt Van der Vossen. "Zo kun je een kruidenplantje fijnsnijden en met een klein beetje water in een diepvriesbakje of ijsblokjesvorm bewaren. Het voordeel van blokjes is dat je de kruiden makkelijk per portie bij de hand hebt. Wijn invriezen kan ook maar het is een product waarbij de smaak achteruitgaat. Maar bevroren wijn kan wel prima worden gebruikt om mee te koken."

Ook hier is een ijsblokjesvorm weer handig om te doseren. Dit geldt ook voor het invriezen van kookroom of crème fraîche. Je kunt deze producten ook in zijn geheel invriezen, maar dan dien je het ook in zijn geheel te gebruiken. Denk van tevoren na over hoe je het eten na het invriezen wilt gaan gebruiken.

Haal meer uit je diepvries

Dat je brood, kliekjes en (kort geblancheerde) groente uitstekend kunt invriezen weten veel mensen wel. Maar velen kennen ook het verschijnsel van de halve avocado met pit die in de koelkast wordt bewaard maar uiteindelijk toch wordt weggegooid. Niet nodig want ook avocado kun je - in blokjes of plakjes - prima invriezen. Nog meer producten die je prima in kunt vriezen:

Schijfjes citroen of limoen

Gember (geraspt, in stukjes of in zijn geheel)

Rauwe ui (in stukjes in te vriezen)

Hummus

Hüttenkäse

Jam

Currypasta

Granola

Koekjes/crackers

Appeltaart

Chocoladesaus

Olijven (uitgelekt)

Ook noten, pindakaas en koffie kun je invriezen. Al is dit alleen handig als je de producten echt amper gebruikt. Ze zijn op zichzelf namelijk (mits droog en luchtdicht bewaard) al erg lang houdbaar.

Tips voor bewaren en ontdooien

Plakken kaas in gesloten verpakking of bakjes hummus kunnen in principe in de originele verpakking de diepvries in. Toch geeft Van der Vossen de tip om voedsel voordat je het invriest in een daarvoor gemaakt bakje te doen. Gebruik altijd een goed afsluitbaar bakje (of diepvrieszakje) en voorzie deze van een label met datum en inhoud, adviseert Van der Vossen. Ontdooien kun je het beste in de koelkast doen, tippen beide kenners. "Het beste kun je het ingevroren product een avond van tevoren in de koelkast zetten. Zorg ervoor dat je producten die je invriest luchtdicht verpakt zijn. Gebruik ook altijd een schoon en droog bakje", vult Poelsma aan.

Twijfel je of je een product kunt invriezen of wil je weten hoelang iets in de diepvries houdbaar is? De Bewaarwijzer van het Voedingscentrum geeft inzicht in hoe je eten het beste kunt bewaren.