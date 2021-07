Ons land telt steeds meer flexitariërs en vegetariërs. Ook het aantal mensen dat alleen plantaardig eet, neemt toe. Dan zijn er ook nog mensen met allergieën en intolerantie voor zuivel, noten of zeevruchten. Hoe organiseer je een etentje met voor elk wat wils?

Iedereen gelukkig houden, kan niet. Maar gasten blij maken is volgens Kim Pootjes, voedingscoach en auteur van het boek Juul op afvalreis, makkelijker dan je denkt. "Je kunt het zelfs zo organiseren dat de 'niet-vegan' gasten niet eens in de gaten hebben dat er iets ontbreekt. Denk aan hummus met komkommerdip, spiesjes met snoeptomaatjes, basilicum en olijven en een vegavariant met mozzarella, nachos met avocadodip en salsa en vegetarische bitterballen", adviseert ze.

Voor de vegetariërs kun je volgens haar variëren met kaas, zoals courgetterolletjes met geitenkaas. "Wanneer je hoofdzakelijk vegan hapjes maakt, en daar zowel een paar koolhydraatarme als een paar hapjes met vlees en vis aan toevoegt, is eigenlijk iedereen gelukkig. Wat betreft allergieën: dat is natuurlijk iets waar je extra voorzichtig mee moet zijn. Dus dat zou ik altijd even extra navragen."

Geroosterde stukjes brood met een blaadje oesterblad voor de zilte smaak. Foto: Shutterstock

Pindasaus kun je maken zonder pinda

Juist omdat zoveel mensen kampen met een voedselallergie, is er een jaarlijkse beurs met de laatste snufjes en informatie. Vanwege corona ging de allergiebeurs in 2021 niet door, maar op de editie van 2020 werd duidelijk dat op het gebied van voedselvervangers een hoop mogelijk is. Neem bijvoorbeeld pindasaus zonder pinda, gemaakt van zonnebloempittenpasta. Een uitkomst voor mensen met een pinda- of notenallergie.

Wil je echt culinair uitpakken? Dan kan dat met de blaadjes van de Mertensia maritima, ook wel blauwe zeelelie of oesterblad genoemd. De blaadjes van deze plant hebben dezelfde zilte smaak als oesters. Ideaal voor mensen die allergisch zijn voor zeevruchten, maar wel van de zilte smaak houden. Online zijn recepten te vinden met oesterblad.

Marjolein Visser is eigenaar van cateringbedrijf Rue des Pecheurs, dat vaak gevraagd wordt om vegan, koolhydraatarme, of glutenvrije hapjes of maaltijden te bereiden. "Dat is helemaal niet zo ingewikkeld", stelt Visser. "Een plakje licht gegrilde courgette in plaats van een toastje bijvoorbeeld. Of - voor de barbecue - een steak van knolselderij in plaats van van een koe, naar een recept van Ottolenghi, die sowieso vaak een geweldige inspiratiebron is. En weet je wat me opvalt? Vaak lopen de vegan of vegahapjes het hardst, juist omdat ze anders zijn."