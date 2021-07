Juli is een goede maand voor Nederlandse broccoli, een populaire groente vanwege de grote hoeveelheid vezels, mineralen en vitamines. Hoe hou je een stronk na aankoop zo lang mogelijk goed?

Broccoli is eigenlijk een bloem. Het woord broccoli is het meervoud van het Italiaanse woord broccolo, dat 'bloeiende top van een kool' betekent. We eten de nog gesloten bloemknoppen van de plant.

Deze bloemen in de knop zitten vol gezonde voedingsstoffen. Zo versterkt broccoli het immuunsysteem, helpt hij de darmbacteriën gezond houden en houdt hij het gehalte aan 'slechte cholesterol' in je bloed laag en de bloedvaten gezond. Deze groene groente bevat bovendien weinig calorieën: in 100 gram zitten nog geen 30 kilocalorieën, geen vet en maar 2 gram koolhydraten.

De voedingsstoffen die je kunt terugvinden in broccoli zijn onder andere foliumzuur, calcium, vitamine C en K, bètacaroteen, indolen, sulforafaan, vezels, polyfenolen, en zeaxanthine. Indolen hebben een beschermende werking tegen de ontwikkeling van kanker en sulforafaan gaat de afbraak van kraakbeen in gewrichten tegen. Vezels zijn nodig voor een goede werking van de maag en darmen.

Zo behoud je vitamines het langst

Om zoveel mogelijk vitamines te behouden bij het bereiden, kun je je broccoli het best stomen of blancheren (heel kort koken). Op die manier behoudt de groente zoveel mogelijk gezonde voedingsstoffen en blijft hij zijn mooie, frisgroene kleur behouden, evenals een lekkere bite.

Hoe bewaar je dat knapperige van broccoli? Karin Kleinekoort, initiatiefnemer van natuurvoedingsblog Bonen en biet: "Hoelang je broccoli kunt bewaren, is afhankelijk van hoe vers de broccoli is die je hebt gekocht in de supermarkt of bij de groenteboer."

Geen donkere of (erger nog) gele plekjes

Bij aankoop moet broccoli mooi groen van kleur zijn, aldus Kleinekoort. "Er mogen geen donkere en zeker geen gele plekjes op zitten. Dit is namelijk het begin van bederf. Voel ook even of de broccoli stevig aanvoelt en een vaste structuur heeft. Alleen dan is hij echt vers, en een verse broccoli kun je in de koelkast zo'n twee à drie dagen bewaren. Zet je hem als een boeket met de steel naar beneden in een beker met water of wikkel je de broccoli in vochtig keukenpapier, dan is dat drie tot vijf dagen."

Wil je de broccoli liever invriezen? "Blancheer hem dan eerst even. Dan kun je hem tot wel twaalf maanden bewaren. Buiten de koelkast bewaren is meestal geen goed idee, dan is het al snel te warm."

Geldt dat ook voor de miniversie van broccoli? Theresa Richards, marketingmanager en woordvoerder van Coregeo, legt uit hoe het bewaren van de kleine stronkjes werkt. Haar bedrijf introduceerde bimibroccoli in Nederland en de rest van Europa.

"Bimi kun je, net als broccoli, het best in de koelkast bewaren, omdat dit de levensduur verlengt. Daarnaast kun je bimibroccoli, net zoals normale broccoli invriezen. Dit kan rauw, maar door de bimi even te blancheren, dood je eventuele bacteriën, waardoor de groene kleur, smaak en textuur beter behouden blijven."