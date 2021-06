Nederlanders zijn dol op tomaten, komkommers en paprika's. Ook uien, wortels en roerbakgroenten worden veel verkocht in onze supermarkten, blijkt uit een top tien van onderzoeksbureau GfK. Maar wat weten we eigenlijk nog níét over de groenten die we het vaakst eten? Deze keer in de spotlights: wortelen.

De bekende 'Heeft u ook worteltjestaart?'-grap doet vermoeden dat de wortel geen beste reputatie heeft in ons land, Toch staat de groentesoort halverwege de top tien van meest verkochte groenten. We kopen 'm dus graag, maar misschien eten we nog wel vaker wortelen dan we denken.

Want volgens Gerrit van Gelder, directeur van AGF-leverancier Van Gelder groente & fruit, zijn wortelen overal in terug te vinden. "Daar staat de consument niet altijd bij stil. Maar wortel zit in veel roerbak-, wok- en soepgroentes, maar ook in zakjes rauwkost. Het is onvoorstelbaar waar de wortel allemaal voor wordt gebruikt."

Worteltjes zijn gezond, maar ga je er ook beter door zien?

En dat is goed nieuws want de wortel bevat veel vitamines, zegt Van Gelder. "Wortel is een knolgewas en groeit dus in de grond, daardoor zitten er heel veel vitamines in. Meer dan bijvoorbeeld in tomaat of komkommer."

Zijn worteltjes daarom ook goed voor je ogen? En is dat eigenlijk wel waar? Het eten van wortels doet je ogen inderdaad goed en ze dragen bij aan goed zicht, zei universitair hoofddocent aan de Wageningen University & Research Alida Melse-Boonstra eerder. In wortels zit namelijk bètacaroteen, dat wordt omgezet in vitamine A. Deze vitamine is heel belangrijk voor het goed functioneren van je ogen.

“Supermarkten worden gemiddeld genomen gedomineerd door twaalf groentesoorten.” Emile van der Staak, sterrenchef bij De Nieuwe Winkel

Op het moment dat je nachtblind aan het worden bent (een teken dat je ogen achteruitgaan), heeft het volgens Melse-Boonstra zeker nut om veel wortels te gaan eten. Als je elke dag 100 tot 250 gram gekookte wortels of tot 200 gram rauwe wortel eet, krijg je genoeg vitamine A binnen. Overigens kun je ook oranje vruchten eten, in bijvoorbeeld mango en pompoen zit ook veel bètacaroteen.

Vervang je vlees of vis eens door een wortel

De wortel dankt zijn populariteit niet alleen aan zijn voedingswaarden of smaak. Sterrenchef Emile van der Staak van groenterestaurant De Nieuwe Winkel legt uit dat dat ook met keuzemogelijkheden te maken heeft. "Supermarkten worden gemiddeld genomen gedomineerd door twaalf groentesoorten. Dan krijg je al snel een top tien. Maar veel meer planten zijn eetbaar, alleen telers telen ze niet allemaal en daardoor is het aanbod beperkt. "

Dat we blijkbaar uit het beperkte aanbod sneller voor de wortel kiezen dan voor broccoli of sperziebonen, heeft volgens Van der Staak te maken met de veelzijdigheid van wortelen. "Je kunt wortel op verschillende manieren bereiden. Helaas zien mensen groenten nog steeds als garnituur. Daar is nog een hele slag in te slaan."

En zo moeilijk is het niet: zet bijvoorbeeld eens je groenten in de spotlights in plaats van dat stukje vlees. "Je kunt groente ook tot superheld van je gerecht maken. Dat kan ook met wortels. Als je die 2,5 uur bakt in tijm, rozemarijn en knoflook krijg je een beetje dat vleeseffect, dat is echt fantastisch."

Een wortel hoeft niet saai te zijn. Probeer eens een broodje knakwortel. Een wortel hoeft niet saai te zijn. Probeer eens een broodje knakwortel. Foto: Van Gelder

Behandel groente als vis of vlees

Je kunt ze ook op de barbecue gooien, karamelliseren, stoven, of helemaal laten 'verschrompelen' in de oven. "We leren om groenten in water te koken, maar dan gaat juist alle smaak verloren. Die knop moet om. Als je groente hetzelfde behandelt als vlees of vis, worden de smaken zoveel intenser", aldus de sterrenchef.

Het vergt volgens Van der Staak alleen wat meer moeite en creativiteit. "Onze grote vleesconsumptie is bijna niet vol te houden. Het is niet goed voor onszelf en niet goed voor onze omgeving. Omdat er in Nederland veel thuis wordt gekookt, kan je daar echt het verschil maken."