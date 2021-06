Genoeg drinken is belangrijk, zeker tijdens de hoge temperaturen van de afgelopen tijd. Water is de beste dorstlesser, maar na na een paar glazen ben je misschien wel aan een ander, verfrissend smaakje toe. Limonade is dan een populaire keuze. De gezondste maak je zelf.

"Er staat een heel aantal trendy producten in de winkel waarvan je als argeloze consument misschien denkt dat ze gezond zijn, maar die ontzettend veel calorieën bevatten, tot wel zo'n 150 calorieën per glas", zegt foodtrendanalist Anneke Ammerlaan.

"Het meest pure is nog het ouderwetse diksap, maar ook daarin zitten suikers", aldus Ammerlaan, die meer dan veertig kookboeken produceerde en aan de wieg van Allerhande van Albert Heijn stond.

Marketing of misleiding

Ook Ben Kuipers, farmaceut en oprichter van Ziektevrijleven en auteur van Diabetes Omkeren Methode Kookboek, zegt dat heel veel in de supermarkt op het eerste gezicht gezond lijkt, maar dat niet is.

"Je kunt het marketing noemen, of misleiding, maar het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat wanneer een product dat voor 80 procent uit suiker bestaat en voor 2 procent uit vitamine C, dat laatste groot wordt uitgelicht zodat je als consument denkt iets heel gezonds te kopen, wat in werkelijkheid een suikerbom is."

Het Diabetes Fonds heeft op de site een rijtje gezet hoeveel suiker diverse bekende merken limonadesiroop precies bevatten.

De enige zoetstof zonder negatieve effecten is stevia

Kuipers: "Wat ook vaak voorkomt, is dat een limonadesiroop wordt gezoet met zowel gewone suiker als met kunstmatige zoetstoffen. Ook worden er vrij veel synthetische additieven aan toegevoeg, zoals smaakstoffen, kleurstoffen en vitaminen."

"De enige zoetstof waar geen negatieve effecten van bekend zijn is stevia. Het heeft wel een heel specifieke nasmaak waar je wel van moet houden. Hoe dan ook is zelf maken in de meeste gevallen de gezondste keuze. Tenzij je er zelf scheppen suiker bij gooit."

“Wat ik zelf vaak maak is verveinewater, getrokken van het verveinekruid.” Anneke Ammerlaan, foodtrendwatcher

Ammerlaan vult aan: "Dat is eigenlijk ook veel leuker dan de limonades en frisdranken uit de winkel. Wat ik zelf vaak maak is verveinewater, getrokken van het verveinekruid. Dat heeft een frisse, citroenachtige smaak. Het biedt tal van gezondheidsvoordelen. Zo bevat het veel antioxidanten, ontspant het het zenuwstelsel en bevordert het de spijsvertering."

"Om deze redenen wordt verveine vooral in Frankrijk vaak na de maaltijd gedronken, maar dan als thee. Je kunt er ook een heerlijke limonade van maken. De combinatie met verse munt, lavendelbloesem en citroenmelisse is bijvoorbeeld erg lekker. Verveine kun je makkelijk online kopen."

Limonade maken met een theezakje

"Je kunt overigens ook heel eenvoudig heerlijke limonade maken door een paar theezakjes in koud water te hangen", tipt Ammerlaan. "Van bijvoorbeeld bosvruchtenthee maak je zo een superlekkere, calorievrije frisdrank. Voeg ook eens de schil van een citroen of sinaasappel toe. Wel eerst even schoon boenen, en gebruik alleen het gekleurde deel. Dat geeft een subtiele, aromatische smaak aan je zelfgemaakte limonade, zonder het overheersende zuur van de vrucht zelf."

"Geen suiker toevoegen went echt sneller dan je denkt. En als je toch nog een beetje sensatie wil, maak je je eigen limonade met bruisend water, of gebruik je de airstream voor een bubbeltje."