Is het een koffiemilkshake? Of zoiets als een frappuccino? Zit er überhaupt koffie in? De koffievariëteiten zijn eindeloos en het is soms onduidelijk wat wat is. Een ijskoude koffiedrank is in elk geval een heerlijke manier om af te koelen. Maar wat is nou een frappé?

De originele frappé is per toeval ontstaan tijdens de internationale handelsbeurs van Thessaloniki in 1957. De eer voor het creëren van wat in 1979 Griekenlands nationale koffiedrank zou gaan worden, gaat naar Dimitris Vakondios, een Nestlé-medewerker die geïnspireerd was door een nieuwe chocoladedrank voor kinderen. Voor deze drank werd een shaker met ijs gebruikt, om een ​​halfbevroren drankje te maken.

Vakondios paste per ongeluk dezelfde techniek toe met oploskoffie, en voila: de Griekse frappé was geboren. Een briljante mislukking, kunnen we wel zeggen, want na zijn 'ontdekking' werd de frappé razendpopulair in heel Griekenland. Niet veel later ontdekten ook toeristen de ijskoude traktatie, en ontstonden er over de hele wereld variaties.

Veel mensen geven de voorkeur aan een sterkere versie

De oorspronkelijke frappé bestaat uit kristalsuiker, oploskoffie en water dat (eventueel met melk) in een shaker wordt geschud tot er een lichtbruine schuimlaag ontstaat, waarna de mix over het ijs wordt gegoten en je eventueel melk kunt toevoegen. Veel mensen geven echter de voorkeur aan een wat sterkere versie van de drank, gemaakt met espresso in plaats van instantkoffie. De ingrediënten kun je online bij Griekse winkels kopen, want met Nederlandse oploskoffie lukt het niet. De Griekse versie schuimt beter. Online zijn ook speciale mixers te koop, waarmee je het drankje maakt.

“De kunst van een goede frappé is om de originele smaak niet te maskeren. Wanneer je toevoegingen doet, maskeer je heel veel van de koffie zelf.” Joost Leopold, oprichter van Koffieschool

Er zijn talloze andere variaties mogelijk, vertelt Joost Leopold, oprichter van Koffieschool. "Frappé gaat vooral om de toevoegingen", zegt Leopold. "De koffie is er eigenlijk alleen voor de onderlaag, die stevige bite. De kunst van een goede frappé is om de originele smaak niet te maskeren. Wanneer je toevoegingen doet, maskeer je heel veel van de koffie zelf."

Koffieconsultant en baristatrainer Jasper de Waal onderschrijft dit: "Precies om die reden wordt wat ze in Griekenland kennen als de originele frappé, hier meestal 'freddo' genoemd. Die wordt dan wel met espresso gemaakt in plaats van oploskoffie. Of een 'freddocappuccino', als je 'm met melk maakt. Een frappé kennen we hier vooral als een ijskoffie met een siroop, of een andere toevoeging, zoals cacao of honing."

Leopold gaat zelfs nog een stapje verder. "Je kunt roomijs toevoegen in plaats van ijsblokjes, en je kunt bijvoorbeeld ook eens een Japanse variant van de frappé maken, met filterkoffie waarbij je de helft van het water vervangt door ijsblokjes. In een grote kan doe je dan de ijsblokjes, dan de filter erboven met de koffie, en daar schenk je dan weer heet water op. Op die manier krijg je een heel pure smaak."

"Maar je kunt bijvoorbeeld ook een dubbele espresso met een glas met tonic, ginger ale of bitter lemon mengen, of wat voor frisdrank je voorkeur ook heeft. Op die manier krijg je een heel smaakvolle frappé, maar houd je de natuurlijke smaak van de koffie ook in ere."