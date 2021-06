Roggebrood is een bijzonder brood dat vaker een plek op ons bord verdient, vinden bakkers. Is het gezond en wat zijn de verschillen tussen de diverse soorten? Twee experts over het donkere brood dat niet te vergelijken is met andere soorten.

Veel mensen denken bij roggebrood aan het donkere, wat zwaardere Friese roggebrood met erwtensoep en spek.

In het verleden nam roggebrood een veel prominentere plaats in. Zonde dat het nu niet meer zo is, vindt Kelly Heuts van Brood van SOMA. De bakkerij heeft roots in Maastricht en is al meer dan honderd jaar gespecialiseerd in roggebrood. "Naast aardappelen is roggebrood lange tijd het hoofdvoedsel in Nederland geweest. Rogge is heel voedzaam", vertelt Heuts.

Een heel andere smaak, geur en structuur

Roggebrood is een bijzonder product en lijkt niet op de 'gewone' Nederlandse boterham. Roggebrood wordt onder brood geschaard maar de samenstelling en de bereidingswijze is heel anders.

De samenstelling en de bereiding van roggebrood zijn voornamelijk streekgebonden, weet Jenneke van Elderen van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). Een snee roggebrood heeft een heel andere smaak, kleur, geur en structuur dan 'gewoon' brood.

“We exporteren veel naar Duitsland en daar zien we dat de vraag naar wat losser brood stijgt. In Nederland neemt juist de vraag naar het wat vastere Duitse brood toe.” Kelly Heuts, Brood van SOMA

Drie soorten brood: bakwijze is regionaal bepaald

Grofweg zijn er drie soorten roggebrood te onderscheiden, het noordelijk, Gelders en zuidelijk roggebrood. Het verschil zit hem voornamelijk in het bakproces en in het gebruik van de rogge.

Waar voor noordelijk roggebrood vooral de gebroken roggekorrels worden gebruikt, bakken ze in het zuiden voornamelijk met gemalen roggemeel, wat een ander brood geeft. Eigenlijk wordt noordelijk roggebrood meer gegaard dan gebakken. Dit 'gaar maken' kan soms wel tot twintig uur duren.

Bij Brood van SOMA wordt vooral zuidelijk roggebrood gebakken, in blik of op de stenen vloeroven. De zogenaamde vloerbroden zijn wat luchtiger en losser van structuur dan de in blik gebakken broden.

"Wij bakken ons roggebrood op hogere temperatuur dan noordelijk roggebrood", zegt Heuts. "Ook zijn onze roggebroden wat dunner gesneden, waardoor ze makkelijker te behappen zijn. Vooral de Oberländer is een erg toegankelijk brood dat voor ongeveer de helft van tarwe wordt gemaakt, en voor de helft van rogge met roggezuurdesem. We exporteren veel naar Duitsland en daar zien we dat de vraag naar wat losser brood stijgt. In Nederland neemt juist de vraag naar het wat vastere Duitse brood toe. De Nederlandse en de Duitse broodmarkt lijken dichter bij elkaar te komen."

In de Schijf van Vijf

Alle granen zijn gezond en hebben ieder hun eigen goede eigenschappen. Ook rogge heeft dus een plek in de Schijf van Vijf onder brood en graanproducten. Net als tarwe, spelt en gerst bevat ook rogge gluten. Wel is het glutengehalte in roggemeel lager dan in tarwemeel, waardoor het minder goed rijst. Rogge bevat als graankorrel opvallend veel vezels, vertelt Heuts.

"Vaak werken we met een mix van granen, zaden en pitten. Vanwege de smaak en de diverse gezonde eigenschappen, maar ook voor de variatie. We vinden het belangrijk dat onze broden in de Schijf van Vijf passen én heel lekker zijn", besluit Heuts.

“Roggebrood is gevoelig voor schimmels door het hoge vochtgehalte (vooral het Friese en Gronings roggebrood) en bederft daardoor makkelijk, zeker bij zomerse temperaturen.” Jenneke van Elderen, Nederlands Bakkerij Centrum

"Met roggebrood maak je een gezonde keuze; het levert relatief weinig calorieën, en daarentegen veel vezels en voedingsstoffen als vitamine B6, zink en ijzer. Zelfs ietsje meer dan een volkoren(tarwe)boterham. Het mooie is dat iedere graansoort zijn specifieke eigenschappen en voedingswaarde heeft. Dat maakt het goed om lekker te variëren, iedere dag. De hoofdboodschap blijft: volkoren is altijd goed. Of je nu een volkoren roggebrood kiest of een volkoren tarweboterham", aldus van Elderen.

Roggebrood bewaren

Het is belangrijk om roggebrood koel te bewaren, tipt van Elderen. "Dit kan in de koelkast zijn, maar een koele, donkere plaats zoals een kelder voldoet ook. Roggebrood, vooral het Friese en Gronings roggebrood, is door het hoge vochtgehalte gevoelig voor schimmels en bederft daardoor makkelijk, zeker bij zomerse temperaturen. Het bewaren in een goed sluitende verpakking voorkomt uitdroging."