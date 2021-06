Wat is het beste koffiezetapparaat? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Koffie wordt in Nederland heel veel gedronken. Maar hoe zet je het liefste jouw bakkie? Zo kun je kiezen voor bijvoorbeeld een espressomachine met bonen of een koffiecupmachine. Maar ook de traditionele machine voor filterkoffie wordt nog altijd veel gebruikt.

De Consumentenbond test traditionele koffiezetapparaten op kwaliteit van de koffie, temperatuur, warmhouden en snelheid. Er zijn in totaal 138 apparaten getest die verkrijgbaar zijn.

Een koffiezetapparaat van Braun komt als Beste uit de Test. De Beste Koop is een model van Melitta.

NB.: Er kwamen meer koffiezetapparaten als Beste uit de Test. We lichten hier het apparaat uit met de laagste prijs.

Beste uit de Test: Braun KF7020 PurAroma 7

Met dit model van Braun haal je een uitstekend apparaat in huis. De machine is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: zwart en rvs. De glazen kan is groot en biedt ruimte voor twaalf grote koppen koffie.

De kwaliteit van de koffie uit deze machine is erg goed. Het apparaat heeft een groot display met een aromaregelaar. Hiermee kun je de sterkte van de koffie wat aanpassen. Maar dit kun je ook doen door te variëren met de hoeveelheid koffie in het filter.

Het apparaat heeft een timer. Hiermee kun je zorgen dat de verse koffie voor je klaarstaat zodra je wekker gaat. Ook handig is dat hij maar weinig geluid maakt tijdens het zetten. Je schrikt er dus niet eerder wakker van.

Verder is de machine makkelijk in het gebruik. De knoppen zijn duidelijk en het ontkalken gaat heel eenvoudig.

Een nadeel is dat de koffie niet zo snel gezet wordt. Ook is de koffie bij kleine hoeveelheden wat minder goed op temperatuur.

Beste Koop: Melitta Easy Therm 1023-05

Een prima alternatief is dit model van Melitta. Deze scoort maar iets lager dan de Braun en is een stuk goedkoper in aanschaf.

De kwaliteit van de koffie is ook bij deze machine erg goed. Het verschil zit onder meer in de grootte van de kan. Deze biedt ruimte voor 8 koppen koffie. Daarnaast heeft het apparaat een thermoskan in plaats van een glazen kan. De thermoskan isoleert goed en houdt je koffie goed warm.

De Melitta is een compact en eenvoudig model en heeft geen timer. De machine is makkelijk in het gebruik.

Een nadeel is dat het apparaat, net als de Braun, niet heel snel is. Het duurt even voordat je koffie klaar is.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.