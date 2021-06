Matcha wint de laatste jaren enorm aan populariteit. Waarom is dit zo en is het gezond? Twee experts vertellen hoe het zit en leggen uit hoe je matcha het beste kunt bereiden.

Matcha kent een lange geschiedenis die begint in China. Tijdens de Song-dynastie was de poedervormige thee daar al erg populair, vertelt gecertificeerd theesommelier Karin Kamman, oprichter van Santhee.nu. Rond de twaalfde eeuw brachten Japanse monniken het naar Japan. Daar werd matcha-thee door zijn unieke eigenschappen al snel de nationale drank die een grote rol speelt in traditionele theeceremonies.

Echte matchathee komt tegenwoordig alleen nog uit Japan, zegt Ronny Weltens, oprichter van Joy of matcha. Zelf reisde hij vier jaar geleden naar Japan op zoek naar de beste matcha.

Wat is matcha?

Matcha wordt gemaakt van de theeplant Camellia sinensis. "Hier wordt ook alle andere thee van gemaakt", zegt Weltens. Matcha wordt drie tot vier weken voor de oogst overschaduwd met doeken, waardoor de chlorofylproductie een boost krijgt en de mooie groene kleur ontstaat. Ook wordt zo de meer zoete en umamismaak ontwikkeld. Matcha onderscheidt zich van andere theesoorten omdat je het hele blad binnenkrijgt. "Normale thee extraheer je door water. Zo blijven er voedingsstoffen, smaak en aroma's achter en krijg je niet alles uit het theeblad binnen. Bij matcha is dit wel zo", weet Kamman.

De Camellia sinensis, de theeplant waar matcha van gemaakt wordt. De Camellia sinensis, de theeplant waar matcha van gemaakt wordt. Foto: Shutterstock

Rijk aan antioxidanten

Matcha is enorm rijk aan antioxidanten, vitamines en vezels. "Een kop matchathee staat qua voedingsstoffen gelijk aan tien kopjes gewone groene thee." aldus matchafan Weltens. Vooral qua antioxidanten laat matcha 'superfoods' als bosbessen, goji-bessen en broccoli ver achter zich, zo publiceerde Journal of Agriculture and Food Chemistry in 2004. Matcha bevat bovendien een mooie combinatie van cafeïne en L-theanine "Ik noem die twee stoffen weleens Bonnie en Clyde of Yin en Yang", vult Kamman aan. "Het is een mooi duo. Ook de Japanse monniken ontdekten al snel dat matcha ideaal is om tegelijk alert en zen te zijn. L-theanine zorgt ervoor dat de Alfa-golven in je hersenen goed hun werk kunnen doen. Het komt alleen voor in thee en in één soort paddestoel", aldus de theesommelier.

Hoe bereid je matcha?

Bij de bereiding van matchathee worden één à twee theelepels matchapoeder samen met 100 ml water opgeklopt. Het opkloppen van matcha zorgt ervoor dat de gemalen theebladeren goed met het water mengen en geeft een mooie schuimlaag. Let er wel op dat het water dat je gebruikt niet te heet is, waarschuwen de experts. De beste temperatuur voor het water is 80 graden Celsius. "Boven de 80 graden wordt macha bitterder, omdat de cafeïne dan meer tot uiting komt. Klop goed op in een w-vorm en klop niet langer dan 15 seconden", tipt Kamman.

Drink matcha op een manier die bij je past

Voor het opkloppen kun je het beste een bamboeklopper gebruiken. "Hier geldt: hoe minder haartjes de klopper heeft, hoe dikker je de matcha kunt maken. Dit is vooral een kwestie van smaak. Er zijn mensen die zweren bij het gebruik van traditioneel, hoogwaardig keukengerei voor de bereiding van matcha. Natuurlijk is dat mooi en een kenner zal de kwaliteit waarderen maar als je thuis wil beginnen kun je vaak ook met minder luxe toebehoor aan de slag. Matcha drinken is altijd een win, doe het dus vooral op een manier die bij je past", zegt Weltens.

“Voor mij is een matcha-latte het ideale 16.00 uurmomentje.” Karin Kamman, theesommelier

Beide matchadrinkers zijn het er over eens dat je voor een goede smaak het beste water kunt gebruiken dat niet al te veel mineralen bevat. Calcium bijvoorbeeld gaat een verbinding aan met de stoffen in thee en beïnvloedt zo de kleur en smaak. Spa Blauw (Reine) is volgens beiden qua samenstelling ideaal.

Matcha is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, de bekendste zijn de premium grade en de cooking grade. Als je het als thee wilt drinken, is het beter om voor een hogere (ceremoniële) kwaliteit te gaan.

Om van de voordelen van matcha te profiteren, zijn twee à drie koppen per dag al voldoende. Matcha geeft je een enorme boost, tot wel vijf uur lang. Drink matcha bij voorkeur 's ochtends of om een middagdip te voorkomen. "Voor mij is een matcha-latte het ideale 16.00 uurmomentje", zegt Kamman.

Matcha wordt ook verwerkt in ijs. Matcha wordt ook verwerkt in ijs. Foto: Shutterstock

Het productieproces heeft een grote invloed op de kwaliteit. De beste matcha is die van de eerste pluk. "Probeer te kiezen voor matcha uit Japan. Daar is de wetgeving omtrent pesticide nog strenger dan in de EU. Kies voor een matcha zonder toevoegingen. Goede matcha is fijn en zacht en heeft een frisse kleur", adviseert Weltens.

Dit kun je er nog meer mee

Matcha is niet alleen populair als thee. Je ziet matcha steeds vaker terug in ijs, sausjes en andere gerechten. Als je vooral smoothies wil maken of een keer een cake met matcha wil bakken, is de cooking grade ideaal. Dit is niet per se de lekkerste matcha om te drinken maar perfect als het op het bereiden van smoothies of andere gerechten aan komt.