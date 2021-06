Consumenten kiezen steeds vaker voor biologische en duurzame wijn. Ook kopen ze liever wat minder, maar dan wel een écht goede fles. Verder behoort steeds lichtere rosé tot de wijntrends en komen blikjes wijn eraan.

De coronacrisis heeft effect op bijna alle aspecten van ons dagelijks leven en dus ook op hoe en wat we consumeren. Dat geldt eveneens voor de wijnmarkt. Omdat het sociale leven grotendeels stillag, hadden consumenten meer tijd om zich in wijn te verdiepen en na te denken over wat ze in hun lijf stoppen.

"We merken dat consumenten steeds meer willen weten over de herkomst van wijn", vertelt Gijs Groenevelt van wijnwinkelketen Grapedistrict. "Waar komt de wijn vandaan, wie is de wijnboer en wat voor druiven zijn gebruikt?"

En met de horecasluiting gingen mensen thuis compenseren met afhaalboxen, uitgebreide kooksessies en betere wijnen. Veel consumenten kopen nu liever een of twee goede flessen die wat duurder zijn dan een doos huiswijn, merkt Groenevelt in zijn winkels.

Master of Wine Cees van Casteren ziet deze trend ook. "Dat zal ongetwijfeld minder worden als de horeca weer volledig open is. Maar eenmaal gewend aan bepaalde wijnen en kwaliteit, verwacht ik niet dat consumenten massaal teruggaan naar de goedkopere flessen."

Hetzelfde geldt voor de online verkoop van wijn. Die gaat momenteel door het dak, aldus Van Casteren. Consumenten zijn inmiddels zo aan het gemak van thuisbezorging gewend, dat ze volgens hem ook straks niet zelf flessen gaan sjouwen.

Honger naar kennis over wijn

De vraag naar duurzame en biologische wijnen groeit al een tijdje, maar de trend zet volgens kenners nu echt door. "Dat sluit aan bij onze honger naar kennis over wijn", licht Groenevelt toe. "Zekerheid over de herkomst krijg je door te kiezen voor een keurmerk zoals biologisch, biodynamisch en natuurwijn."

Duurzaamheid is tegenwoordig bijna een voorwaarde om mee te mogen doen op de wijnmarkt, vult Van Casteren aan. "Producenten die wijn aan een importeur aanbieden, worden tegenwoordig geacht aandacht te hebben voor duurzaamheid. Dit is in razend tempo aan het verschuiven en de consument verwacht dat ook."

Wijnen als cava en prosecco worden steeds vaker als aperitief gedronken. Wijnen als cava en prosecco worden steeds vaker als aperitief gedronken. Foto: Shutterstock

Nu de crisis op zijn retour lijkt en we weer steeds meer mogen, zullen we nog meer mousserende wijnen gaan drinken, voorspellen de twee wijnkenners. "Dronken we vroeger vooral tijdens de decembermaanden bubbels, nu worden wijnen als cava en prosecco steeds vaker als aperitief gedronken", zegt Van Casteren. "Let maar op: deze zomer heeft iedere strandtent een cava en mousserende rosé op de kaart."

Over rosé gesproken, daar zijn nog meer veranderingen gaande. Zo drinken we roséwijn tegenwoordig het hele jaar rond en wordt die steeds lichter van kleur. Dit laatste komt volgens Van Casteren doordat rosé de Provence - die een lichtroze kleur heeft - als de ultieme rosé wordt gezien en veel wijnhuizen daarom een soortgelijke rosé produceren.

Wijn in blik heeft een lange weg te gaan

Als we de wijnexperts mogen geloven, staat er qua verpakkingen ook iets groots te gebeuren. "Wijn in blikjes komt eraan", voorspelt Van Casteren. De associatie van wijn met een glazen fles gaat snel veranderen. Deze zomer al, denkt hij. Groenevelt is iets voorzichtiger: "Mensen vinden het vaak lastig om te kiezen tussen verschillende varianten wijn. Dan is het wel prettig als de wijn in een bekende verpakking zit. Ik vermoed dat wijn in blik - net als cocktails in blik - er wel gaat komen, maar dat er nog een lange weg is te gaan."

Gaat er in de horeca iets veranderen op wijngebied? Ook de horeca gaat voor betere wijnen, voorspellen de deskundigen. "De horeca komt niet meer weg met een goedkoop wijntje", aldus Groenevelt. "En waarom zouden ze? Slechts 1 euro extra aan inkoop kan al enorm schelen in kwaliteit."