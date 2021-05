Deze hele week zijn brouwerijen geopend voor het publiek vanwege de Nederlandse Brouwerijdagen. Om goed beslagen ten ijs te komen bij je bezoek, vind je hieronder veelgestelde vragen over bier plus de antwoorden daarop.



Kun je bier invriezen?

"Ja, dat kan. Pas daarmee wel op. Als je bier bevriest, zet het uit. Blikken gaan bol staan en flessen kunnen 'ontploffen'", zegt Alain Schepers, bierkenner en medeoprichter van biercommunity Bierista.nl. "De ravage in de vrieskast is enorm. Als je bier bevriest, verliest het z'n koolzuur en daarmee een belangrijke component van zekere de verfrissende, dorstlessende bieren. Ook kan er smaakverandering optreden. Bier bevriezen is dan ook af te raden. Bewaar bier in een koele donkere ruimte. Dat is beter dan in een vrieskist."

Bier bevriezen is een leuk experiment als je een 'ijsbock' wilt maken, vindt Schepers. "Schenk dan een - bij voorkeur wat zwaarder donker bier - over in een grote fles, zodat het bier ruimte heeft om uit te zetten als het bevriest. Als het bier goed bevroren is, zet je de fles op zijn kop en laat je het langzaam ontdooien. De alcohol ontdooit het eerst en die neemt veel aroma's met zich mee. Als circa een derde is ontdooid, blijft er vooral bevroren water over. Wat je hebt opgevangen is een concentraat van het originele bier, dus een bier zonder koolzuur, maar met meer smaak en meer alcohol."

“'Bier avant la lettre’ was een vergiste drank van graan, vaak op smaak gebracht met onder meer honing, dadels en vruchten.” Alain Schepers, Bierista.nl

Is bier gezond?

In ons land krijg je veel weerstand als je zegt dat bier gezond is, weet Schepers. "Bier bevat alcohol en iedereen weet dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Een of twee glazen bier per dag past in een gezonde levensstijl, waarbij het van belang is dat je regelmatig wat alcoholloze dagen in acht neemt."

Schepers noemt ook sociale aspect. "Bier verbroedert. Je drinkt het vaak met vrienden en vriendinnen in een gezellige setting. Van die momenten word je blij en gelukkig. Die gezellige momenten dragen bij aan de geestelijke gezondheid."

Nieuw Brits onderzoek toonde onlangs echter aan dat één glas al slecht is voor je. "Er is geen drempel als het gaat om schade door alcohol", zei Anya Topiwala, de wetenschapper die het onderzoek leidde, tegen de Britse krant The Guardian. "Zo'n beetje het hele brein lijkt de gevolgen te ondervinden, niet alleen sommige gebieden zoals we eerder dachten", aldus de onderzoeker van de University of Oxford.

Vooral voor jonge mensen is alcohol drinken een slecht idee, aldus verslavingskliniek Jellinek. Als je minder weegt, tikt de alcohol extra hard aan. Het heeft een negatief effect op de ontwikkeling van je organen.

Hoe lang bestaat bier al?

"Bier bestaat al duizenden jaren", aldus Schepers. "Er is niet exact aan te geven wanneer bier werd uitgevonden. Wij gaan ervan uit dat zo'n achtduizend jaar geleden voor het eerst iets werd gebrouwen dat we kunnen beschouwen als een soort bier. Dat was in Mesopotamië, het gebied tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris (het huidige Irak). Dat 'bier avant la lettre' was een vergiste drank van graan, vaak op smaak gebracht met onder meer honing, dadels en vruchten. Dat 'pilsje' was niet goudgeel, had geen witte kop en was al helemaal niet helder; het zat vol vaste bestanddelen en werd meestal met een soort rietje gedronken."

Hoeveel bier drinken wij Nederlanders?

Schepers: "Nederlanders drinken de laatste jaren gemiddeld zo'n 70 liter bier per hoofd van de bevolking per jaar. Zo'n drie kwart van al dat bier dat we drinken is pils. Elk jaar drinken we wat steeds een beetje minder pils en meer speciaalbieren, waarbij bockbier, witbier, tripels en ook steeds meer IPA's populair zijn. Alcoholarm en alcoholvrij bier is met een enorme opmars bezig, die voorlopig niet te stoppen lijkt. Oorzaak daarvan is dat er steeds meer keuze is en de kwaliteit van deze bieren met sprongen vooruit is gegaan."

Volgens het laatste Nationaal Bieronderzoek, dat de brouwers van ons land jaarlijks houden, blijkt dat de verhouding mannen en vrouwen scheef is: 63 procent van de mannen zegt in de enquête minimaal een keer per maand een biertje te drinken tegenover 30 procent van de vrouwen.

Waarom moet je van bier zo vaak naar de wc?

"Van bier moet je zoveel plassen, omdat alcohol vochtafdrijvend is", zegt Schepers. "Het lijkt heel tegenstrijdig, maar als je veel bier drinkt moet je veel plassen, waardoor je lichaam per saldo vocht verliest. Je droogt als het ware een beetje uit. Dat is een van de oorzaken van een kater. Daarom in het ook verstandig om - als je veel bier drinkt - regelmatig een glas water tussendoor te drinken."

Het Kennisinstituut Bier meldt dat je meer moet plassen van bier dan van sterke drank omdat er relatief veel water in zit.

Zitten er veel calorieën in bier?

Schepers: "Over het algemeen kun je zeggen dat hoe zwaarder het bier is, hoe meer calorieën het bier bevat. Daaruit volgt logischerwijs dat bieren met weinig tot geen alcohol het minst aantal calorieën bevatten. Een flesje alcoholvrij bier van 330 ml heeft ongeveer 60 kcal. Een flesje pils circa 130 kcal en een zware tripel rond de 200 kcal."