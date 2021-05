Vrijdag is het Internationale Hamburgerdag. Volgens de laatste schattingen eet elke Nederlander omgerekend 23 hamburgers per jaar. Drie kwart daarvan eten we buiten de deur. Zit er nog groei in de hamburgermarkt en welke hamburger is favoriet? Drie experts delen hun inzichten.

Nederlanders eten geregeld een hamburger. Volgens de recentste raming van het Productschap Vee en Vlees (van zo'n zeven jaar geleden) verorberen we jaarlijks 400 miljoen exemplaren met zijn allen, omgerekend zo'n slordige 23 hamburgers per persoon. Of dat er inmiddels meer zijn geworden, kan de branchevereniging niet zeggen. Sindsdien zijn er geen nieuwe schattingen gemaakt.

Dat we ze in elk geval graag lusten, merkt Thuisbezorgd.nl. Sinds Hamburgerdag vorig jaar zijn er via het platform weer meer dan zeven miljoen hamburgers besteld, meldt Lieke Peters van Thuisbezorgd.nl. De populairste hamburgers die via het bestelplatform besteld worden zijn volgens haar de cheeseburger, de Big Mac en de kipburger.

De hamburger wordt van oudsher meestal gemaakt van rundvlees maar dat dit allang niet meer zo hoeft te zijn, bewijzen ook de menukaarten van veel burgerrestaurants. Zo heeft Café Burger in Hilversum naast hamburgers van rund ook burgers van kip, lam en zelfs zalm op het menu staan. Toch gaan de hamburgers van rundvlees op het moment nog het hardst, vertelt Emma Ondracek, assistent bedrijfsleider van Café Burger.

De 'klassieke' hamburger blijft populair, zegt Hugo Duyvestyn van Five Guys. De van oorsprong Amerikaanse keten opende in 2017 zijn eerste vestiging in Eindhoven. Na Eindhoven volgde al snel de vestiging op Utrecht Centraal en inmiddels telt Nederland zes vestigingen. Eind mei wordt in het centrum van Rotterdam de zevende vestiging geopend en er staan nog meer locaties op het wensenlijstje. "Van fans uit Groningen krijgen we regelmatig de vraag wanneer we eindelijk een filiaal in Groningen openen. Ook in Haarlem en Amsterdam merken dat we veel fans hebben."

“Vooral het aspect van customizen en naar hartelust je eigen burger creëren, slaat erg goed aan.” Hugo Duyvestein, Five Guys

Smaken verschillen, maar de kwaliteit moet goed zijn

Five Guys werkt met verse ingrediënten en lokale producten. "Mensen hechten steeds meer waarde aan de kwaliteit en de duurzaamheid van een product. Steeds meer klanten vragen zich af waar hun eten vandaan komt en vragen daar ook naar. In elke vestiging is op een bord - dat we dagelijks actualiseren - te zien waar bijvoorbeeld de aardappelen voor de friet vandaan komen. Ook wat het vlees aangaat, kopen wij zo veel mogelijk lokaal in en proberen we aan te geven waar het vandaan komt", vertelt Duyvestyn.

Over de vraag welke hamburger er bij Five Guys het meest besteld wordt, moet Duyvestyn even nadenken. "Omdat je je eigen burger kunt samenstellen met wel vijftien verschillende toppings, is eigenlijk iedere bestelling anders. Vooral dat aspect van customizen en naar hartelust je eigen burger creëren, slaat erg goed aan. Maar een hardloper is toch wel de Bacon Cheeseburger, hierbij wordt vaak voor extra kaas en extra bacon gekozen."

Hamburger steeds vaker vega of glutenvrij

Hamburgers zijn er tegenwoordig in allerlei soorten en maten. Dat de vraag naar alternatieven stijgt blijkt uit de cijfers. "In het afgelopen jaar is het aantal veganistische of vegetarische burgers dat werd besteld bij Thuisbezorgd met meer dan 50 procent toegenomen. Sinds Hamburgerdag 2020 zijn er maar liefst een miljoen vegan burgers via ons besteld", zegt Peters. Ook naar glutenvrije opties stijgt de vraag. "Vooral in België zien we dat de lettuce wrap enorm populair is. Dit is een burger die in plaats van in een broodje in een extra groot slablad geserveerd wordt", voegt Duyvestyn toe.

Ook Ondracek ziet deze tendens. "We merken dat er steeds meer vraag is naar de vegetarische en vegan burgers. We hebben al een bonenburger die zonder broodje vegan is, maar zijn nu bezig met een vegan exemplaar waarvan ook het broodje vegan is. Ook een skinny burger, die zonder broodje maar met sla geserveerd wordt, is mogelijk."