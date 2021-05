Rode bieten hebben een beetje een stoffig imago. Veel consumenten weten niet goed wat ze ermee aan moeten. En dat terwijl ze zo gezond en veelzijdig zijn, zeggen de kenners.

Het is haar lievelingsgroente, maar culinair auteur Laura de Grave snapt het wel als mensen verse bieten - in de Randstad ook wel kroten genoemd - links laten liggen in de supermarkt. "Het duurt vrij lang - wel 40 minuten - voor ze gaar zijn als je ze kookt, en als je ze roostert zo'n 40 à 45 minuten." Voorgekookte bieten zien er bovendien niet erg appetijtelijk uit. "Ze zien er niet zo lekker uit en een beetje klef. Ik denk daarom dat mensen ze niet vaak eten."

"Het is een beetje een vergeten groente", zegt Greta Schrenk van Love Beets, de grootste producent van biologische bieten in Nederland. "Veel mensen denken bij bieten dat ze oubollig zijn. Of ze herinneren zich het eten bij oma. Of dat ze ze thuis moesten eten. Ze hebben een beetje een stoffig imago, en daar willen we graag iets aan doen. De biet is namelijk te gek."

“Er zitten veel vezels in en kalium en tryptofaan. Dat laatste zit ook in chocolade en zorgt voor een goed gevoel.” Greta Schrenk, producent van biologische bieten

Schrenk denkt dat veel mensen ook niet weten wat ze met de groente moeten doen. "Wij willen bietjes weer een belangrijk onderdeel van het voedingspatroon maken." Het bietenbedrijf heeft twee nieuwe producten op de markt gebracht die in de supermarkt in het versvak liggen. Gekookte bietjes, die al in stukjes zijn gesneden en op smaak zijn gebracht in de smaken balsamico of spicy chili. "Zonder zout of suiker, zoals je die in potjes wel tegenkomt", aldus Schrenk. "We hopen dat mensen niet meer alleen aan aardappelen en een speklapje denken. Je gooit ze bij een salade of je gebruikt de spicy chili in een Mexicaans of Aziatisch gerecht."

Veelzijdig en goed te bewaren

Bietjes geven kleur aan je bord. "Je wordt er vrolijk van", zegt Schrenk. Belangrijker nog: ze zijn super gezond. "Er zitten veel vezels in en kalium en tryptofaan. Dat laatste zit ook in chocolade en zorgt voor een goed gevoel." Biologisch, dus zonder rommel én zonder de bodem uit te putten want de gewassen wisselen elke zeven jaar. De bietjes zijn verder verpakt in plastic dat voor 80 procent gerecycled is.

Dat bietjes gezond zijn kan het Voedingscentrum onderschrijven: de gekookte bieten staan in de Schijf van Vijf. Bietensap niet, omdat daarin waardevolle voedingsstoffen ontbreken. Bovendien zit er veel suiker in. "Als je rode bieten in een pot of bewerkt uit de diepvries koopt, kun je erop letten of er suiker en of zout is toegevoegd. Dan staan ze niet meer in de Schijf van Vijf", meldt een woordvoerder. "Als je rode bieten koopt in de winkel kun je ze overal wel vinden: rauw op de versafdeling, voorgekookt en/of gesneden of geraspt in de koeling, in een pot of in de vriezer. Dat laat eigenlijk wel zien hoe veelzijdig deze groente is. Goed te bewaren en past bij veel gerechten."

Culinair auteur De Grave gebruikt het liefst het pure product. "Straks in de zomer is het heel lekker om ze op de barbecue op de kolen te leggen. Dan worden ze vanbuiten helemaal zwart en aan de binnenkant heel lekker. Niet die aardse smaak, wat sommige mensen misschien niet zo lekker vinden, maar het zoete komt naar boven. Beetje balsamico en olijfolie erover heen: fantastisch."

Nog een tip voor wie de rauwe knollen in de winkel koopt: voel er even aan. "Hoe harder hoe beter", zegt De Grave. "Dan zijn ze vers. Als ze meegeven, dan moet je ze niet kopen." Je kunt ze volgens de culinair auteur drie à vier dagen bewaren buiten de koelkast. Het Voedingscentrum houdt het op ongeveer twee weken in de koelkast. "En geblancheerd in de vriezer wel tot een jaar."⁠⠀