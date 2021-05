Nederlanders zijn de afgelopen zes jaar nauwelijks minder zout en suiker gaan eten, ondanks dat de overheid in 2014 afspraken maakte met de voedingsindustrie om de inname ervan terug te dringen. Het RIVM concludeert woensdag na onderzoek in een rapport dat mensen sindsdien dagelijks slechts een snufje zout en twee suikerklontjes per dag minder consumeren.

Die kleine stap vooruit is vooral geboekt doordat mensen minder zout via brood, vlees, kaas en soep binnenkrijgen, en minder suiker via frisdranken en in mindere mate via melkproducten. Het levert een afname op van 0,5 gram zout en 7,5 gram suiker. Het gaat dan om zo'n 30 calorieën.

De vermindering van verzadigd vet is door het RIVM niet berekend, omdat daarvoor te weinig afspraken waren gemaakt.

Met 8,7 gram zout en 114 gram suiker krijgt een volwassen Nederlander dagelijks nog steeds te veel binnen, stelt het RIVM. Om tot gezondere producten te komen, moeten volgens het instituut de afspraken met de voedingsmiddelenindustrie verder aangescherpt worden.