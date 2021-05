Naast boeken, droogboeketten en kaartjes is er inmiddels ook allerlei lekkers dat door de brievenbus past. Een trend die volgens experts tot na de coronacrisis gaat voortduren. Een aantal smakelijke pakketjes op een rij.

Een brievenbustaartje opsturen naar een jarige tante of een dikke reep chocolade naar een vriend, omdat hij wel een oppepper kan gebruiken: het is de afgelopen maanden heel gewoon geworden. Harde cijfers ontbreken - de pakketdiensten houden niet bij wat er in hun pakjes zit - maar volgens trendwatcher Richard Lamb is brievenbuspakjes sturen 'booming'.

"Normaal gebeurde dat alleen met Moederdag. En Vaderdag, zeg ik dan maar even als tip voor mijn echtgenote", zegt Lamb. "Maar mensen leven door corona veel meer op afstand dus er wordt minder samen geconsumeerd. Terwijl samen toch het leukste is."

Lamb ziet dat een pakje met iets eetbaars of drinkbaars sturen voor bij een vergadering of online event net wat meer attentiewaarde heeft. "Het is echt een ding." Hoe groot de stijging van het aantal verzendingen is, is niet bekend, "Maar je ziet steeds meer bedrijven die brievenbuspakjes aanbieden." Zelfs stuurde Lamb met Kerstmis nog pakjes. "Vooral chocolade."

Brownies door de brievenbus

Brievenbustaartjes zijn er in allerlei soorten. Zo bieden meerdere bedrijven versgebakken brownies, blondies of fudge aan die per post worden bezorgd. Ze zijn onder meer te krijgen via de bedrijven brievenbustaartjes en De lekkerste brownies.

Ook voor appeltaarten in brievenbusformaat zijn er verschillende mogelijkheden. De bekendste is waarschijnlijk Oma's appeltaart van bakkerij Margriet uit Gorinchem. De roombotertaart is gebakken volgens oud familierecept en zit boordevol met de hand geschilde duurzaam geteelde appels - Elstars en Goudreinetten - uit de Betuwe. Miljuschka Witzenhausen raakte geïnspireerd en publiceerde haar eigen recept voor een brievenbustaart op haar site.

Cocktailboxen en whiskyproeverij in brievenbusformaat

De Amsterdamse Axis Cocktail Bar lanceerde onlangs een trendy cocktailconcept voor thuis: Axis Signature Cocktail Box. Het barteam van Axis heeft vijftien cocktails ontwikkeld en aangepast zodat ze makkelijk te bezorgen zijn met de post. De cocktails worden vers bereid en in een vacuümverpakking verzonden. De cocktails kosten 8 euro per stuk. Bij BarCompany kun je je eigen boxen samenstellen.

Ook voor een whiskyproeverij hoef je tegenwoordig de deur niet meer uit. Een proeverij van Whisky bevat verschillende soorten whisky in glazen tubes. In het bijgesloten boekje staan de beschrijvingen van de drankjes. Ook TastingCollection doet aan whisky, maar ook aan andere sterke dranken zoals gin, rum en tequila.

Borrelpakket en olijfolie

Origineel borrelen doe je met het brievenbusborrelpakket van de Firma Kaas. Met pittige belegen boerenkaas, in bier gemarineerde droge worst van Olijck, Griekse halkidiki-olijven met limoen en oregano, en gebrande noten met zeezout. Sligro heeft ze trouwens ook, met chips en chocolade, maar ook met goede kaas en worst.

Bij Olivery bestel je heel goede Italiaanse olijfolie. Het starterspakket bestaat uit een donkere fles van violetglas dat schadelijke uv-stralen reflecteert, twee keer 500 ml koudgeperste olijfolie en een schenktuitje. De navullingen komen vervolgens door de brievenbus. Olivery heeft vooralsnog weinig concurrentie.

Drank kun je in kleine flesjes versturen. Handig voor een proeverij. Drank kun je in kleine flesjes versturen. Handig voor een proeverij. Foto: Shutterstock

Eigen theepakketjes maken

Een theeliefhebber maak je vast en zeker blij met een doosje met losse bloementhee en theebloemen op de deurmat. Webshop Bloem in je thee heeft een aantal standaardpakketjes klaarstaan, maar je kunt ook een eigen pakketje maken door losse producten in het winkelmandje te doen. Ook Entheesiast.nl biedt onder meer theepakketten aan op brievenbusformaat.