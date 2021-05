Helemaal vergeten het gehakt voor vanavond uit de vriezer te halen? Er zijn een aantal dingen waar je goed op moet letten bij het ontdooien van vlees. Bacteriën kunnen zich namelijk snel vermenigvuldigen als je het niet oppast. Maar wat is dan de beste manier?

Misschien heb je het wel eens gedaan, je gehakt of varkenslapje vanuit de vriezer op het aanrecht gelegd. Eventjes laten liggen kan niet direct kwaad, maar hoe langer het er ligt hoe riskanter de situatie wordt. Het Voedingscentrum raadt het af, net als vlees op de verwarming leggen of in warm water.

Jort Heijmans, woordvoerder en vleeskenner van informatie- en inspiratieplatform vlees.nl, legt uit dat het verkeerd ontdooien van vlees riskant kan zijn. Vlees ontdooit van buiten naar binnen en wanneer de binnenkant nog bevroren is, kan de buitenkant al een temperatuur van 10 graden of meer hebben bereikt. "Vanaf 4 graden kunnen bacteriën die op het vlees zitten, bijvoorbeeld door verwerking in de slachterij, bij de slager of thuis in de keuken, zich gaan vermenigvuldigen. Een paar bacteriën zijn geen probleem, maar voor je het weet zijn het er honderden of duizenden en daar kun je wel ziek van worden."

De meeste bacteriën gaan bij het bakken van een heel stuk vlees in de pan wel dood, zegt Heijmans. Het risico is groter bij gemalen vlees zoals gehakt, hamburgers en saucijzen. "De bacteriën die aan de buitenkant kunnen zitten, zijn dan door het hele product gemengd. Als je het vlees rosé bakt, zijn alleen de bacteriën aan de buitenkant dood." Die vanbinnen zitten, profiteren van de hogere temperaturen en vermenigvuldigen zich snel. Gemalen vlees moet dus goed doorbakken worden.

De enige echte goede manier van ontdooien is afgedekt in een koelkast zetten waar het maximaal 4 graden is. Dat is niet alleen gezonder, maar ook beter voor de kwaliteit van het vlees. "Bij langzaam ontdooien blijft het vocht beter in het vlees zitten, dat maakt de structuur beter en het vlees malser", aldus Heijmans. Zorg ervoor dat je altijd een bakje onder het vlees zet, zo voorkom je dat het sap de hele koelkast door lekt.

Bak water of in de magnetron kan ook, maar liever niet

Haal het product de avond van tevoren uit de vriezer. Dat geldt voor bijvoorbeeld een standaardbiefstuk. Heb je een dik stuk côte de boeuf, dan moet je op de dubbele tijd in de koelkast rekenen. Dan komt het neer op een goede planning en dat kan voor sommige thuiskoks wat lastig zijn, zegt Heijmans. "De meeste mensen beginnen op z'n vroegst pas 's middags aan het avondeten te denken." Als het echt niet anders kan, kun je het vlees in een dichte verpakking in een bak koud kraanwater leggen. "Een varkenshaasje is op deze manier in twintig minuten ontdooid, maar het nadeel is wel dat vlees meer vocht verliest en dan is niet goed voor kwaliteit."

“Voor niet-gemalen producten is de gouden regel wel altijd: een half uur voor bereiden uit de koelkast halen zodat het op temperatuur kan komen.” Jort Heijmans, vleeskenner

Op de site van het Voedingscentrum is nog een tweede methode voor snel ontdooien te vinden. Bij kleine stukken vlees kun je prima de ontdooistand op de magnetron gebruiken. Grote stukken zijn hier niet geschikt voor. Heijmans: "Dan wordt de buitenkant veel te warm en krijg je gekookte randjes terwijl de binnenkant nog keihard is. Daar komt niets goeds van. Je moet dit echt als een haastoplossing zien."

Is het vlees ontdooid, bereid het dan direct, tipt het Voedingscentrum. Dat zegt ook Heijmans: "Buiten de vriezer is het vlees een stuk bederfelijker. Voor niet-gemalen producten is de gouden regel wel altijd: een half uur voor bereiden uit de koelkast halen zodat het op temperatuur kan komen. Dat geldt uiteraard niet voor gemengd vlees vanwege die bacteriën binnen in het vlees."