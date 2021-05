Het aardbeienseizoen is in volle gang. De prijs is nu vaak gunstig, waardoor je de schijnvruchten het liefst groot zou inslaan. Maar eenmaal thuis bederven verse aardbeien helaas snel. Hoe kun je aardbeien het best bewaren en wat moet je juist niet doen?

Na aankoop zijn aardbeien een paar dagen houdbaar. Als je ze meteen wil gebruiken, hoef je ze niet in de koelkast te bewaren, weet Boudewijn van der Wal, directeur van Dutch Berries, een van de grootste kasaardbeientelers van Nederland.

De aardbei is een zachte vrucht en dient voorzichtig behandeld te worden. Je kunt de aardbeien het beste net voor het eten wassen. "Als je ze veel eerder wast, zuigen ze vocht op en bederven ze sneller", tipt Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum. Je kunt ook het beste het kroontje zo lang mogelijk laten zitten.

“Een aardbei is een ademend product. Als je een bakje of bord met aardbeien helemaal afsluit, verstikken ze.” Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum

In de koelkast zijn aardbeien een paar dagen houdbaar. Haal de aardbeien uit de originele verpakking en leg ze naast elkaar op een vel keukenpapier, zodat vocht geabsorbeerd kan worden. Leg ze op een bord of doe ze in een bakje, maar sluit ze niet helemaal af. "Een aardbei is een ademend product. Als je het bakje of bord helemaal afsluit, verstikken ze", zegt Van der Wal.

Op internet circuleert de tip om aardbeien in een azijnbadje te weken om ze langer houdbaar te maken. De aardbeien drie minuten weken in een mengsel met één deel azijn op zes delen water zou bacteriën en schimmelsporen doden. Volgens Van der Vossen krijg je ook met spoelen onder de kraan de aardbeien schoon. De voedselveiligheidsexpert attendeert erop dat het schoonmaken met azijn ook nadelen kan hebben. "De smaak van de aardbeien kan eventueel wat zuurder worden en aardbeien blijven sowieso langer goed als je ze juist niet natmaakt voor het bewaren."

Wel of niet invriezen?

Aardbeien invriezen kun je het beste doen door de kroontjes er eerst af te halen, de aardbeien te halveren en met voldoende ruimte ertussenin eerst los van elkaar (bijvoorbeeld op een bakplaat) in te vriezen. Bewaar ze als ze eenmaal ingevroren zijn in een luchtdicht bakje. Toch raakt verse aardbeien invriezen de meeste telers in het hart, zegt Van der Wal.

“Als je graag aardbeien in de diepvries hebt voor smoothies, kun je net zo goed aardbeien uit de diepvries kopen.” Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum

"De beste tip die ik kan geven is om aardbeien niet te lang te bewaren maar vooral lekker op te eten. Als je aardbeien invriest en daarna ontdooit, heb je altijd een aardbei die wat slapper is. Ook komt het de smaak niet per se ten goede. Als je graag aardbeien in de diepvries hebt voor smoothies, kun je net zo goed aardbeien uit de diepvries kopen."

Jaarrond vers uit eigen land

Als Nederlandse consument hoef je niet meer bang te zijn dat je zonder verse aardbeien komt te zitten. Supermarkten bieden steeds meer jaarrond aardbeien aan. Ook in de winter is het aanbod van verse aardbeien uit Nederland groot. "Winteraardbeien smaken vandaag de dag net zo goed als zomeraardbeien", aldus Van der Wal. Zijn tip om met overgebleven verse aardbeien iets lekkers te maken: "Draai een eierkoek om en bedek deze met vanillevla en gehalveerde aardbeien. Doe er eventueel een beetje slagroom op en je hebt een heerlijk en makkelijk taartje."

Ook het maken van verantwoorde ijsjes behoort tot de mogelijkheden. Sven en Jennifer ter Heide, kookboekenauteurs en oprichters van het receptenplatform Voedzaam & Snel delen hun favoriete recept hieronder.

Aardbeienijsjes maak je in een handomdraai. Aardbeienijsjes maak je in een handomdraai. Foto: Shutterstock

Aardbeienijsjes van Voedzaam & Snel

Ingrediënten voor 6 stuks:

200 milliliter yoghurt (neem Griekse yoghurt als je een wat romiger effect wil)

200 gram aardbeien (gewassen)

1 banaan

Bereiding: