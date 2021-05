Wil je je moeder graag verrassen met iets lekkers op Moederdag? Duik dan de keuken in en maak een high tea voor haar. Leuk om te maken en leuk om samen op te eten. Maar welke gerechtjes maak je en niet geheel onbelangrijk: welke thee serveer je erbij?

Bram te Riele is hoofd afdeling retail en theesommelier en koffiebarista bij koffie- en theemaker Simon Lévelt. Hij weet alles over thee én over high tea. High tea vindt zijn oorsprong ongeveer in 1840 aan het Britse hof, vertelt Te Riele. "In die tijd at men maar twee maaltijden op een dag. De hertogin van Bedford hield dat niet vol en begon 's middags na een wandeling met vriendinnen thee met lichte snacks te serveren."

Zo ontstond onder de elite de afternoon tea. Later kwam daar de meer uitgebreide high tea bij die populair werd onder het hele volk. In Nederland wordt de high tea al jaren genuttigd. Laura Kieft, kookboekenschrijver en eigenaar van de bakblog Laura's Bakery, zegt dat het eetfeest (nog steeds) uit kleine hartige en zoete gerechtjes en vele bakken thee bestaat. "Daarbij mogen de scones nooit ontbreken, vind ik."

“Serveer je stukjes hartige taart met vlees? Daar past een rokerige thee goed bij.” Bram te Riele, high tea- en theekenner

Bij Hollandse high tea mag alles

Volgens de officiële regels start je een high tea met hartig. Kieft: "Ik kies vaak voor kleine quiches, sandwiches, maar bladerdeeghapjes kunnen ook." Het zoete deel kan bestaan uit scones, maar ook uit kleine baksels zoals madeleinecakejes, zegt Kieft. Of bak een paar grote dingen zoals brownies of kwarktaart die je vervolgens in kleine stukjes kunt snijden.

Maar Kieft wil vooral benadrukken dat alles mag. "De Britten zullen een kwarktaart waarschijnlijk niet bij een high tea vinden passen. Maar bij een Hollandse variant kan bijna alles. Als jij en je moeder het maar lekker vinden."

Scones met aardbeienjam horen erbij, vindt Laura Kieft. Scones met aardbeienjam horen erbij, vindt Laura Kieft. Foto: Shutterstock

Thee voor volwassenen en kinderen

Geen high tea zonder thee. Te Riele weet precies welke je erbij drinkt. "Daar niet bij stilstaan is ook prima. Als mama een favoriete thee heeft, kies je die." Maar als je een stapje verder wilt gaan, kun je ook aan tea-food pairing doen. Daar gelden een aantal basisprincipes voor, zegt Te Riele. Zo kijk je eerst naar de dominante smaak in het gerechtje. Bij scones met aardbeienjam is dat aardbei. Je kunt die smaak vervolgens versterken, afzwakken of in balans brengen. "Versterken doe je met aardbeienthee. Wil je er een andere smaak tegenover zetten? Dan kies je voor bitter, zuur of pittig."

Bij hartige hapjes met zalm past Japanse groene thee goed. Te Riele: "Die thee heeft ook een beetje die hartige, umami smaak." Zit er iets tussen met vette volle kaas, dat kun je combineren met afternoon tea, Ceylon of Indiase thee. Serveer je stukjes hartige taart met vlees? Daar past een rokerige thee dan weer goed bij. "Als je het spannend wil maken, kies je voor Russian Earl Grey."

High tea met de kinderen

Kinderen kunnen het beste theesoorten drinken zonder het stimulerende stofje theïne, zegt Te Riele. "Zoals fruittheeën, die zijn vaak ook lekker zoet. Deze smaken kun je ook prima koud serveren, dan krijg je een soort limonade. Lekker met stukjes diepvriesfruit erin." Je kunt er ook bubbels aan toevoegen, een goede variant op het glaasje prosecco. "Laat je thee dan wel goed afkoelen, lauwe champagne is ook niet lekker. Zet je thee eventueel in de koelkast en schenk er dan een beetje Spa Rood op."

Genoeg thee-ideeën voor kinderen, maar ze kunnen ook prima de hele high tea zelf maken, zegt Kieft. "Kinderen kunnen heel veel in de keuken, dat moet je niet onderschatten." Er is altijd wel een ouder in de buurt en anders vragen ze zelf om hulp. "Op die manier kunnen ze zelf pancakes, scones of kwarktaart maken. Dat vinden ze ook nog eens heel leuk om te doen."