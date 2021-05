Indiaas eten bereiden is moeilijk. Het is altijd veel te pittig. En het kost veel tijd. Kookboekauteur Paulami Joshi weet uit ervaring dat het allemaal wel meevalt. Iedereen kan volgens haar Indiaas koken. De ingrediënten vind je gewoon in de supermarkt of bij de toko.

Curry, naan en veel rijst. Paulami Joshi weet waarmee de meeste mensen de Indiase keuken associëren. "Ik kom uit India en dat is niet één land, het zijn allemaal landen in een land, net als Europa. Juist omdat veel mensen alleen curry of naanbrood kennen, wil ik graag laten zien hoe groot en diep de Indiase keuken is."

De Indiase keuken is wel populair in Nederland, maar in vergelijking met Groot-Brittannië kennen wij de keuken minder goed dan pakweg de Indonesische keuken. Ons land telt volgens de site Eet.nu meer dan 400 Indiase restaurants, tegenover meer dan 750 Indonesische. Het aantal kookboeken is ook kleiner in ons taalgebied, hoewel de Amerikaan Dan Toombs onder zijn bijnaam The Curry Guy zijn best doet zijn lievelingseten over het voetlicht te krijgen.

“Als je de basis kent, kun je alles maken.” Paulami Joshi, kookboekauteur

De Bijbel van de Indiase keuken van Paulami Joshi, die komende week verschijnt, bevat naast curry's gerechten uit alle uithoeken van haar geboorteland. Joshi kwam in 2017 naar Nederland met haar echtgenoot die hier een baan kreeg bij een Nederlands bedrijf.

Haar liefde voor eten kreeg ze van huis uit: haar ouders namen het gezin op sleeptouw door het hele land waardoor ze de gerechten uit veel verschillende regio's leerde kennen. Joshi merkte dat veel mensen denken dat Indiaas altijd heel pittig is. "In het gebied waar ik vandaan kom in het oosten van het land, is dat niet zo. Ons eten bevat wel veel specerijen maar het is niet heet."

Nederlanders houden van makkelijk koken

Nederlanders houden van makkelijk en praktisch, maar dat is geen hindernis voor wie zich wil wagen aan Indiaas koken. Laat je niet afschrikken door lange ingrediëntenlijst, tipt ze. Veel dingen zijn opnieuw te gebruiken. "Als je mixen eenmaal hebt gemaakt, dan kun je die drie à vier jaar bewaren." Het mooie van Indiaas koken: je kunt zelf veel bepalen. "Als je de basis kent, kun je alles maken." Haar boek is zowel geschikt voor beginners als voor gevorderden. Iedereen kan het maken. Iedereen."

Je hoef niet bang te zijn de ingrediënten niet te kunnen vinden. Het meeste is bij de grote supermarktketens verkrijgbaar. Voor de rest kun je een keer per maand of per twee maanden een keer naar een toko rijden. Bijzonder keukengerei is niet nodig, bezweert Joshi. "Alleen een blender of kruidenmolen is wel handig om in huis te hebben. En een vijzel. En een beetje een avontuurlijke houding is ook fijn."

Haar eigen favoriet? Dat hangt van haar stemming af. "Als ik een recept mag delen, dan kies ik voor de curry die mijn vader altijd maakt. Daar heb ik zoveel herinneringen aan. Het was altijd een big deal als mijn vader het maakte. Iedereen moest hem helpen. Ik ben 2,5 jaar niet in India geweest, dus ik verlang ernaar de curry daar weer te maken."

Rogan Josh, een Indiase curry met geitenvlees. Rogan Josh, een Indiase curry met geitenvlees. Foto: Sven Benjamins

Geitencurry uit Kasjmir

(bereidingstijd 1 uur 10 minuten)

Ingrediënten voor 4 personen:

4 zwarte kardemompeulen, gekneusd

5 kruidnagels

10 zwarte peperkorrels

5 el mosterdolie

4 gedroogde chilipepers, in stukken

1 tl karwij - of komijnzaad

¼ tl asafoetida

800 g geitenstoofvlees (met bot), in stukken van 5 x 5 cm

7 el Griekse yoghurt (10 procent vet)

1 el bloem

1½ tl Kashmiri chilipoeder

3 tl venkelpoeder

1 tl gemberpoeder

1 el korianderpoeder

1 tl zout

Verder nodig

vijzel

stoofpan

Bereiding:

Kneus de kardemompeulen en gooi de vliesjes weg. Maal de kardemomzaadjes, de kruidnagels en de peperkorrels fijn in de vijzel.

Verhit de mosterdolie in een stoofpan op middelhoog vuur en fruit de gemalen specerijen. Voeg na twee minuten de chilipepers, het karwij of komijnzaad en de asafoetida toe en bak twintig seconden mee.

Voeg het geitenvlees toe en bak het in vijf minuten rondom bruin aan. Voeg 350 milliliter water toe en breng het geheel in tien minuten langzaam tegen de kook aan.

Klop intussen de Griekse yoghurt los met de bloem en drie eetlepels water. Roer de chilipoeder, venkelpoeder, gemberpoeder, korianderpoeder en het zout erdoor.

Roer de yoghurt door het vlees, zet het vuur laag en stoof het geheel in veertig minuten met het deksel op de pan verder gaar. Schep zo nu en dan een keer om. Lekker met rijst of platbrood.

Recept uit: De Bijbel van de Indiase Keuken.