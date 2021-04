Op 6 mei is het internationale antidieetdag. Want zeg zou zelf: diëten zijn vaak niet de oplossing. Veel verstandiger is het om een gezonde relatie met eten te hebben. Steeds meer diëtisten komen daarom met een tegengeluid: intuïtief eten.

Baby's huilen om aan te geven dat ze honger hebben, en stoppen met drinken als ze genoeg hebben gehad. Ook kleine kinderen eten alleen wanneer ze honger hebben en stoppen als ze voldaan zijn.

"Door diëten en maatschappelijke boodschappen over voeding kunnen we naarmate we ouder worden deze skills verliezen", vertelt Marijke Berkenpas, voedingswetenschapper en oprichter van het collectief I'm a Foodie en het Centrum voor Intuïtief Eten. In de vijftien jaar dat ze als diëtist in een groot ziekenhuis werkt, merkte ze dat eten vaak een bron van schaamte en schuld is. "Terwijl eten ook zo veel plezier kan geven."

Diëten zijn niet de oplossing. Ze zorgen er juist voor dat mensen weer aankomen, vaak zelfs meer dan dat ze ervoor wogen. En dat vraagt om een andere aanpak dan 'gewoon minder eten en meer bewegen', vindt ook Carlijn Appel alias Diëtist Zonder Dieet.

Signalen als honger, verzadiging en voldoening

Na jarenlang struggelen met de begeleiding bij overgewicht ging Berkenpas op zoek naar een andere manier om mensen te helpen. Ze kwam op het spoor van intuïtief eten, een wetenschappelijk bewezen antidieetmethode die vooral in de Verenigde Staten erg populair is.

Bij intuïtief eten leren mensen weer in contact te komen met signalen die het lichaam geeft, zoals honger, verzadiging en voldoening. Berkenpas: "Respect voor alle lichamen staat centraal, het is juist niet gericht op superslank zijn of worden."

“Als je de obsessie met eten los kunt laten, krijg je meer tijd en ruimte voor andere dingen in je leven.” Marijke Berkenpas, voedingswetenschapper

Het gaat bij intuïtief eten dus niet om het getal op de weegschaal, maar om een betere relatie met eten en je lichaam en echte gezondheid ongeacht je maat. Het sluit hiermee ook goed aan op de bodypositivitybeweging.

Berkenpas is zo enthousiast over de methode dat ze onlangs het basisboek van de grondleggers Evelyn Tribole en Elyse Resch in het Nederlands heeft uitgebracht. "Ik wil hiermee een tegengeluid geven aan de miljarden die omgaan in de afslankindustrie en de heersende dieetcultuur."

Kleine kinderen voelen aan hoeveel ze moeten eten. Foto: 123RF

Zonder schuldgevoel eten

Als intuïtieve eter mag je alles eten wat je wil zonder je schuldig te voelen, dus ook die reep chocolade. "Je vertrouwt erop dat je lichaam je vertelt wanneer, wat en hoeveel je zou moeten eten", aldus Appel, die de principes van intuïtief eten veel in haar praktijk toepast.

Studies tonen aan dat mensen die in contact staan met de behoeften van hun lichaam zich beter voelen en meer kwaliteit van leven ervaren. Berkenpas: "Als je de obsessie met eten los kunt laten, krijg je meer tijd en ruimte voor andere dingen in je leven."

Is deze manier van eten voor iedereen geschikt? "Dat denk ik wel", vertelt Appel. "In de praktijk eet een deel van de mensen natuurlijk al best intuïtief, of ze zijn juist niet zo bezig met wat en hoeveel ze eten. Intuïtief eten is vooral een uitkomst voor mensen die in hun leven veel hebben gedieet en nu weer 'normaal' willen gaan eten maar geen idee hebben hoe dat moet."

De 10 principes van intuïtief eten