In veel huishoudens is er weleens een kliekjesdag. Sommige mensen gaan nog verder om voedselverspilling tegen te gaan en gebruiken hun groente en fruit helemaal. Want wist jij dat je zelfs met bananenschillen kan koken?

Niets maakt Nigella Lawson zo gelukkig als koken met restjes, schrijft ze in haar nieuwste boek Koken, eten, leven. "Het verheugt me dus zeer dat ik een toepassing heb gevonden voor de bananenschillen die anders in de vuilnisbak zouden belanden als ik weer eens bananenbrood heb gemaakt." De Britse tv-kok gebruikt de schillen voor een curry met bloemkool.

“Gebruik wel biologische. Als je bananen bespoten zijn, is dat er niet helemaal af te boenen.” Andrea Tegel, culinair auteur

Voor veel Zuid-Amerikanen is het niet bijzonders, weet culinair auteur Andrea Tegel. In Venezuela bijvoorbeeld, dat in economisch barre tijden leeft, eet de bevolking wat er is. De hoeveelheid vlees die mensen zich kunnen veroorloven is klein en je kunt met de schillen een soort pulled pork maken. Op YouTube zijn ook veel recepten te vinden met schillen, bijvoorbeeld krokante bananenschillen op Canal3 uit Guatemala. Ook in Puerto Rico, Cuba en de Dominicaanse Republiek is dat gerecht populair, vertelt de presentatrice van Secretos de cocina (Kookgeheimen).

Meestal toegankelijk maar ook weleens gek

Tegel, online bekend als Anniepannie, kent de toepassing van bananenschillen door Amerikaanse foodbloggers die begin vorig jaar met de schil aan de haal gingen. "Het leek me supersmerig", vertelt ze. "Maar ik ben van: eerst proeven, dan praten." De structuur van de schil bleek heel vezelig waardoor haar variatie - die verderop in dit artikel te vinden is - heel lekker uitpakte. "Ik heb er mijn eigen kruidenvariaties op losgelaten. Normaal plaats ik toegankelijke recepten op mijn site, maar soms vind ik het leuk om iets geks te doen."

De bananenschil bevat naast vezels vitaminen en mineralen. Je kunt het gebruiken in hartige gerechten, zoals tv-kok Lawson dat ook deed met haar curry. "Gebruik wel biologische", tipt Tegel. "Als je bananen bespoten zijn, is dat er niet helemaal af te boenen." Daarom gebruikt ze ook enkel biologische citrusvruchten, omdat je dan de schil kunt raspen.

Schillen belanden sowieso te vaak bij het agf-afval, vindt de culinair auteur. "Ik eet ook wel de schil van de kiwi, die is een beetje zurig. En pastinaak en wortel was ik goed." Watermeloen kun je op de barbecue leggen als een 'steak'. "Dan kun je de schil ook eten." Andere toepassingen: heel fijne schilfers maken met de mandoline en die in een salade gebruiken. "Je kunt er ook pickles van maken."

Tegel heeft haar vrienden een veel plezier gedaan door te verklappen dat je pompoen niet per se hoeft te schillen. "Ik zag ze vaak zweten met zo'n pompoen, maar als je hem in de oven doen, wordt de schil zacht en kun je hem gewoon eten. Je kunt stukken pompoen bovendien koken en met de staafmixer fijn maken voor een soep."

Pulled pork van bananenschil op z'n Indonesisch

Ingrediënten voor 2 personen:

3 biologische gele bananen met nog wat groene vlekjes

Voor de marinade:

1 theelepel vijfkruidenpoeder

3/4 theelepel gerookt paprikapoeder

1/2 theelepel gemalen komijn

1/2 theelepel kurkumapoeder

1/2 theelepel sambal oelek

1 teentje knoflook, geperst

2 centimeter verse gember, fijn geraspt

2 eetlepels ketjap manis

1 eetlepel zoete chilisaus

snuf zout

Voor erbij:

2 broodjes

ingelegde rode kool

2 blaadjes botersla

3 eetlepels (vegan) mayonaise

cassave kroepoek

Bereiding: