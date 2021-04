Duitsers zijn nog steeds dol op bier, maar ze drinken er wel steeds minder van. Terwijl ze zulke goede bieren hebben, zo weten wij Nederlanders ook. Het is vrijdag de Dag van het Duitse bier: een goed moment voor de fans om een fijne pilsner of Weizenbier voor zichzelf in te schenken.

Gemiddeld klokken onze oosterburen jaarlijks 87 liter bier naar binnen, zo blijkt uit cijfers van Destatis.de, het statistiekbureau van de Duitse overheid. Die bierplas was in 2013 nog rond de 100 liter.

Toch drinken Duitsers nog altijd meer dan wij: volgens de laatste cijfers houden Nederlanders het bij circa 68 liter per jaar, zo blijkt uit cijfers van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.

Ze hebben heerlijke bieren, vindt bierexpert Alain Schepers van Bierista.nl. "Duitsers zijn meesters in het maken van pilsners en weizenbieren. Wat denk je van rauchbier, dat ze in Bamberg en omgeving maken? Je vindt het of verschrikkelijk of fantastisch. Ik ben er verzot op. In de buurt van Bamberg heb ik tijdens een trip een keer het beste biertje ooit gedronken: Keesmann. Daar wil ik nog wel eens voor terug."

Weizenbier gaat aan kop

Bij de Bierista-community ziet Schepers dat bij het Weizenbier, gekenmerkt door troebelheid en een ferme schuimkraag, de Duitse brouwerijen constant aan kop staan bij de favorieten. "Vol van smaak en toch fris", aldus Schepers, die bij de specifieke gist altijd aan bananenschuimpjes van Haribo moet denken. "Een romige schuimkraag die twee centimeter boven de rand van het glas uitsteekt en dan condens op het glas…"

“De lagere accijnzen over de grens maken de prijzen aantrekkelijk.” Alain Schepers, Bierista.nl

Bekende Duitse pilsmerken zijn onder andere Bitburger, Warsteiner, Veltins en Krombacher. Het aanbod in supermarkten is beperkt, weet Schepers. "Zeker in de grensstreek, waar mensen zijn opgegroeid met Duits bier, is er wel animo voor. Maar daar halen mensen bier in Duitsland als ze daar boodschappen doen. De lagere accijnzen over de grens maken de prijzen aantrekkelijk."

Wie wat verder van de grens afwoont, kan altijd nog naar Burg Bieren in Ermelo. "Ik durf wel te zeggen dat we de grootste bierwinkel van het land hebben", zegt Tineke van Wilgenburg. "We hebben nu zo'n 3.500 biersoorten uit alle delen van de wereld: Amerika, Brazilië, Zweden, Letland en natuurlijk ook Duitsland."

Niet alle bieren die uit het oosten komen, heeft Van Wilgenburg in huis. Dat kan ook niet. "Ze hebben daar zoveel brouwerijen." Hoewel het aantal iets afnam door de coronacrisis, zijn het er volgens het Duitse statistiekbureau nog steeds heel veel: 1.528.

Dag van het Duitse bier De 'Dag van het Duitse Bier' (Tag des deutschen Bieres) is een feestdag sinds 1994. De datum van 23 april is gekozen omdat Hertog Willem de Vierde van Beieren op 23 april 1516 het 'Reinheitsgebot des Bieres' uitvaardigde. Dit gebod regelt onder meer de ingrediënten waarmee bier gebrouwen moet worden: hop, mout, gist en water.

'Duitsland liep achter op gebied van speciaalbieren'

"Duitsland liep bij ons achter als het gaat om speciaalbieren", aldus Schepers. "Dat komt door het behoudende karakter van veel familiebrouwerijen en het Reinheitsgebot waaraan brouwerijen zich al eeuwen houden. Die houdt in dat je maar vier ingrediënten gebruikt bij het brouwen. Je ziet de laatste jaren een duidelijke kentering. Zeker in grote steden als Berlijn en Hamburg worden steeds meer spannende speciaalbieren gebrouwen."

In het bierwalhalla van Van Wilgenburg vind je van de goede Duitse bieren een deel terug. Gezien het forse aantal brouwerijen heeft haar bedrijf een 'redelijk assortiment', vindt Van Wilgenburg. "Het meest verkocht? Dat is weizenbier. Daar staat Duitsland ook wel om bekend en daar hebben we ook de meeste keuze in. Zeker met het mooie weer vliegen de kratten de deur uit."