De oranje tompouce is ongekend populair als Koningsdaglekkernij. Vorig jaar stonden we massaal in de rij voor deze traktatie. Bij de supermarkten gingen oranje producten ook hard. Er zijn ook nog andere snacks die het proberen waard zijn.

Nu dat we Koningsdag opnieuw thuis moeten vieren en alle evenementen zijn afgelast, grijpen we graag terug naar klassiekers. Met de oranje tompouce vierde het koningshuis de geboorte van Koning Willem-Alexander op 27 april 1967.

Sindsdien is het Koningsgebak niet zomaar van de troon te stoten. De verkoop van tompouces neemt rond Koningsdag met 600 procent toe, meldde Het Parool twee jaar geleden. Toch is er meer dan de oranje tompouce.

Oranje boven

Ook andere oranje producten doen het goed rondom Koningsdag, weet Pauline van den Brandhof, woordvoerder van Albert Heijn. Zo biedt de supermarktketen ook oranje soesjes, oranje donuts, oranje koeken, oranje musketflikken en chocolade leeuwtjes aan. Vooral de oranje soesjes gaan ook erg hard.

Er is inderdaad meer dan de oranje tompouce, zegt ook Jumbo-woordvoerder Janneke van Helvoort. In 2013 introduceerde Jumbo de Jumbol, een grote oranje soes gevuld met room. Nog steeds is de Jumbol, die lijkt op een oranje Bossche Bol, een van de koplopers in het Koningsdagassortiment. Dit jaar introduceert Jumbo chocopinda's en merengues in de kleuren rood wit en blauw.

De bakkerij draait op volle toeren

Voor bakkerijen is dit ook een drukke tijd waarin bakkers een tandje bij zetten. "Veel bakkers pakken uit met allerlei oranje gebak, oranje koeken, oranje bollen en oranje soezen", aldus Jenneke van Elderen van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC). "En de oranje tompouce natuurlijk, dit blijft een klassieker."

De afgelopen jaren heeft het NBC rondom Koningsdag lekkere recepten om thuis te maken gedeeld. Ook dit jaar deelt Van Elderen namens Brood.net, een onderdeel van het NBC, oranje recepten voor thuis. "Zeker nu we met z'n allen aan huis gekluisterd zitten terwijl we Koningsdag vieren, is het leuk om het thuis extra gezellig te maken. Zelf een originele traktatie maken, is dan van toegevoegde waarde." Deze twee recepten zijn eenvoudig te bereiden en het proberen waard.

Recept

Bolletjes met glazuur en sinaasappelzest Bolletjes met glazuur en sinaasappelzest Foto: NBC

Ingrediënten voor vier personen:

12 minibolletjes, witbrood

0,5 pakje gestampte muisjes

1 borrelglas oranjebitter of een scheutje water

1 sinaasappel

Verder nodig:

Mengkom

Pollepel

Bereiding

Doe twee derde van de gestampte muisjes in de mengkom. Meng met een pollepel de oranjebitter of het water erdoor zodat een mooie glazuur ontstaat. Eventueel indikken met de rest van de gestampte muisjes.

Voeg wat sap van de sinaasappel toe, indien de glazuur te dik is.

Boen de sinaasappelschil goed schoon en snijd er flinterdunne reepjes van. Gebruik eventueel een zesteur of rasp.

Doop de broodjes met de bovenkant in de glazuur en leg de sinaasappelzest er bovenop.

Broodtompouce Broodtompouce Foto: NBC

Recept broodtompouce

Ingrediënten voor acht stuks:

8 sneetjes maisbrood, zonder korst

250 ml Griekse yoghurt

125 gram kleine aardbeien, in plakjes

Sap en rasp van 0,5 sinaasappel

200 gram poedersuiker

1 zakje vanillesuiker

1 eetlepel oranje limonadesiroop

Verder nodig:

Theedoek

Vergiet

Bereiding