De airfryer heeft op veel aanrechten in Nederlandse huishoudens een plaats veroverd. Maar wat kun je er allemaal mee bereiden, behalve snacks? We vragen het aan experts.

Dennis Nolle wordt er weleens moedeloos van. "Dan zie ik bij de groothandel dozen airfryers staan en het enige dat je op de doos ziet, is patat. Ik snap het wel, dat verkoopt, maar je kunt er veel meer mee." Nolle geeft sinds de coronacrisis in Groningen kooklessen voor de airfryer. "Het leek me wel lachen als iedereen zijn eigen airfryer zou meenemen naar mijn kookstudio, maar dit is ook gezellig. Iedereen krijgt een boodschappenlijstje en dan koken we gezamenlijk online."

De airfryer bestaat sinds 2010 toen Philips met de eerste heteluchtfriteuse kwam. Bij de introductie kregen journalisten frietjes voorgeschoteld. Bakken in een airfryer is minder vet en net zo lekker als uit de frituur, zo luidde de boodschap. Minder vet eten spreekt een groeiende groep mensen aan, zo blijkt uit cijfers van Google Trends.

Knapperig waar het knapperig moet zijn

Een ander groot voordeel, vindt Nolle, is de snelheid. "Veel mensen willen niet uren in de keuken staan en dan pakt een airfryer veel over. Omdat je kookt met minder vet, heb je ook het gevoel dat je minder ongezond eet en alles is snel klaar. En heel belangrijk: waar een knapperige randje aan moet zitten, daar is het ook knapperig."

"De airfryer is heel populair is geworden in Nederland", vertelt Yvette Winterink van de site AirfryerTotaal. "De airfryer werd eerst gebruikt als vervanging voor de frituurpan, maar we merken momenteel dat veel mensen de airfryer dagelijks gebruiken om broodjes, friet, gebakken aardappelen, vlees, vis of zoetwaren zoals taarten in te bereiden. Als je broodjes afbakt in de oven, ben je al gauw een half uur verder voordat deze is opgewarmd en het brood is gebakken. In de airfryer zijn de broodjes in vijf minuten klaar."

Maar hoe doe je dat dan, koken met een airfryer? Nolle vindt dat je met het apparaat verrassende gerechten kunt maken. "Op internet vind je veel recepten. Vaak met bladerdeeg, maar je kunt ook echt bijzondere gerechten maken, zoals bbq-kip en perentaartjes." Veel mensen kiezen in het begin voor simpel, weten ze bij AirfryerTotaal. De kookboeken uit de serie Simpele Airfryer Gerechten gaan het meest over de toonbank, aldus Winterink. Wie begint met koken, raadt Winterink het eerste deel van de serie aan.

Van nasi goreng met een spiegelei tot risotto

Martin Senders is kok bij Philips en geeft al sinds zeven jaar kooktips op Facebook. Je kunt je airfryer op elk moment van de dag gebruiken, zegt hij. "Van een compleet ontbijt waarbij je je eitjes kookt tegelijkertijd met je broodjes en toast, het grillen van groenten voor lekkere salades tot het bakken van een bananenbrood en een hele hoofdmaaltijd met vlees of vis."

“Probeer eens je biefstukje in de airfryer te bakken. Die wordt supermals doordat de buitenkant van het vlees snel dichtschroeit en de sappen zo in het stukje vlees blijven.” Martin Senders, The Philips Chef

Weet je niet waar je moet beginnen? "Begin eens met het grillen van groenten voor een lekkere salade. De volgende stap kan het bakken van muffins zijn, zoete of hartige. Of probeer eens je biefstukje in de airfryer te bakken. Die wordt supermals doordat de buitenkant van het vlees snel dichtschroeit en de sappen zo in het stukje vlees blijven. Of wat dacht je van nasi goreng met een spiegelei of een risotto."

Het helpt dat de apparaten steeds gebruiksvriendelijker geworden, vindt Winterink. "Bij de nieuwste Philips XXL Airfryer wordt de inhoud zelfs gewogen en de baktijd daarop afgestemd. Je kan de airfryer dus aanzetten en lekker op de bank hangen. Als het piepje gaat, kan je aan tafel. Wij zien dat de airfryer de traditionele oven en koekenpan steeds meer vervangt." Hoewel zo'n luxeapparaat niet echt nodig is, zegt Nolle. "Ik heb een Inventum van zeven tientjes. Die doet het al jaren prima."



Peren met bitterkoekjes en Amaretto van Nolle

Ingrediënten voor 4 personen:

2 peren

3 eetlepels Amaretto

100 gram bitterkoekjes

2 eetlepels gesmolten boter

2 eetlepels suiker

1 eidooier

Bereiding: