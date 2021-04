We hebben het afgelopen jaar laten zien dat we onze favoriete restaurants graag helpen door maaltijdenboxen voor thuis te bestellen. Voor veel horecaondernemers een welkome aanvullende bron van inkomsten. Zien de ondernemers dit als een tijdelijke oplossing of zullen veel restaurants de afhaalservice ook na de crisis blijven aanbieden?

Het afgelopen jaar bestelden we meer maaltijden dan ooit. Het aantal orders groeide in het laatste kwartaal van afgelopen jaar met 39 procent tot veertien miljoen, laten groeicijfers van Thuisbezorgd.nl zien. Maar naast bestellen bij ondernemers bij wie het al kon, betuigden we ook vaak onze steun aan onze favoriete restaurants door daar af te halen.

Exclusieve restaurants trekken hierdoor ineens een breder publiek, ziet fooddesigner en trendwatcher Marielle Bordewijk. "Een lokale bistro hier in de buurt heeft tijdens de Kerst meer dan duizend maaltijden verkocht. Binnen hadden er nooit zoveel mensen gepast. Het zijn mooie menu's voor een leuke prijs, dat spreekt aan."

Het is een noodgreep die niet loont

Volgens Bordewijk zien horecaondernemers het bezorgen van maaltijden als een welkome inkomstenbron, maar het zet geen zoden aan de dijk. "Het is voor hen niet mogelijk om daar de gehele bedrijfsvoering mee te vervangen. Voor velen is het slechts een doekje voor het bloeden."

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) beaamt dit. "Voor sommige ondernemers is het een noodgreep die niet loont. Tegenover de omzet staan vaak hoge kosten. En maaltijden op tijd op locatie krijgen is een vak apart", zegt een woordvoerder van de brancheorganisatie. Veel restaurants doen het niet eens om het omzetverlies te compenseren, ziet KHN. "Ze doen het ook om contact te houden met hun vaste gasten."

Bij de horecaondernemers die Bordewijk sprak, hoorde ze hetzelfde geluid. "Restaurants vinden het heel fijn om wat om handen te hebben. Bezig zijn is fijner dan sip wachten tot je weer open mag. Deze ondernemers houden van gasten ontvangen en contact hebben met andere mensen, op deze manier houden ze dat toch een beetje vast."

Horecaondernemers verbreden hun horizon

Hoewel het een tijdelijke oplossing lijkt, verwacht KHN dat het bezorgen van maaltijden voor veel restaurants toch een blijvertje zal zijn. "Afhalen en bezorgen zijn blijvers, maar dat zal per locatie en concept verschillend uitpakken."

Ook Bordewijk verwacht dat veel horecaondernemers deze koers zullen blijven varen. "De coronacrisis heeft ze leniger gemaakt. Ze hebben andere modellen ontdekt die ook werken. Als ondernemers slim zijn, kunnen ze veel uit deze situatie halen."

Meer culinaire formules naast elkaar

Daar waar voor de crisis nog werd gedacht dat culinaire maaltijden zich niet laten bezorgen, denken veel restaurants daar nu anders over. "Ze hebben in korte tijd ontzettend veel geleerd. Zo ook welke gerechten na bezorging nog even in de oven kunnen en welke niet."

“Er zullen meer formules naast elkaar gaan bestaan. Een toprestaurant heeft dan bijvoorbeeld ook een pop-uplocatie, foodtruck of een dependance in een voetbalstadion.” Marielle Bordewijk, foodtrendwatcher

Culinair uit eten gaan doe je straks niet meer alleen in een chique gedekt toprestaurant, zegt de foodtrendwatcher. "In San Francisco zie je dat een aantal toprestaurants bijvoorbeeld aan de overkant van de straat een vast loket hebben. Hier vind je een simpel menu en bestel je net zoals bij een fastfoodrestaurant je eten. Maar je krijgt wél die topkwaliteit."

Bordewijk verwacht dat het culinaire landschap in Nederland er straks kleurrijker uit komt te zien. "Er zullen meer formules naast elkaar gaan bestaan. Een toprestaurant heeft dan bijvoorbeeld ook een pop-uplocatie, foodtruck of een dependance in een voetbalstadion. Dat levert meer mogelijkheden op voor de consument en de ondernemer."