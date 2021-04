Moslims in de hele wereld maken zich op voor de belangrijkste maand van het jaar: ramadan. Als het op koken aankomt, is het een kwestie van plannen, zeggen twee kookboekenauteurs voor wie de voorbereidingen weken eerder zijn begonnen.

Ramadan is voor moslims de heilige maand: een maand van bezinning. Tijd voor familie, tijd voor het geloof en na een dag vasten goed eten zodra de zon ondergaat.

Dat geldt zeker voor Fatima El Irari, bekend van de website Uit de keuken van Fatima. "De maand draait om het geloof en vasten, maar toch ook om: wat ga ik koken vanavond?", zegt de kookboekenauteur. "Mijn eerste boek verscheen vlak voor ramadan en die ging als een speer." Haar nieuwe boek, dat net is verschenen en dezelfde naam heeft als haar site, staat bovenaan de Bestseller 60-lijst.

Ter voorbereiding op de ramadan maken veel mensen hun huis grondig schoon, aldus El Irari. "Als een soort voorjaarsschoonmaak, omdat je daar tijdens de vastenmaand vaak geen energie en tijd voor hebt."

“Ik wil niet dat mijn vrouw alles moet doen nu ik zo veel aan het werk ben.” Mounir Toub

In culinair opzicht is het een kwestie van vooruitdenken. "Koekjes maken voor de iftar, als je 's avonds het vasten breekt. Chebakia, honingkoekjes, bijvoorbeeld. En veel mensen gaan al aan de slag met broodjes en hartige hapjes die ze kunnen invriezen. Hoewel veel mensen natuurlijk thuiswerken nu, dus dan is er meer tijd om in de pauze al iets klaar te maken voor 's avonds."

Normaal maakt ze alles zelf, maar nu zit de kookboekenauteur midden in een verhuizing. "Homemade is het best, maar nu heb ik daar helemaal geen tijd voor en ga ik naar de bakker."

Rijen en rijen voor de slager

Chef-kok Mounir Toub - zijn nieuwe kookboek Snel Arabisch verscheen deze week - is wel begonnen met het bakken van de bekende honingkoekjes. Net zoals de tv-kok en kookdocent de kikkererwten, het vlees en de kruiden voor de traditionele harira al snijdt, vacumeert en invriest, samen met zijn vrouw.

"Dan hebben we tijdens de ramadan binnen een half uur soep op tafel. Ik wil niet dat mijn vrouw alles moet doen nu ik zo veel aan het werk ben."

Toub kijkt erg uit naar ramadan. Hij bereidde zich ruim op tijd voor. "Je zal zien dat je dit weekend allemaal rijen en rijen ziet bij de slager en de groenteman, omdat iedereen inkopen doet voor ramadan die maandag of dinsdag begint. Dat is net zo debiel als wanneer iedereen met Kerst tegelijk een varkenshaasje haalt. Daar kan ik slecht tegen."

Daarom heeft Toub de grote medjouldadels vorige maand al besteld. "Daar verbreek je het vasten mee, dus die wilde ik per se al in huis hebben."

Verder is het soberheid troef, als het aan Toub ligt. Dat past bij het ingetogen karakter van de maand. "Ik kijk er echt naar uit. Vorig jaar heb ik de hele maand met mijn vrouw gegeten. Dat had zijn charme. Kwaliteitstijd samen."

Doordat de coronamaatregelen nog niet zijn versoepeld, lijkt ramadan ook dit jaar sober te worden. "Er is veel angst. Ik merk dat mijn vrienden ook geen bezoek ontvangen of bij anderen langsgaan. Ook om wat de buren ervan zullen zeggen. Ik denk dat het een sobere ramadan wordt. En dat heeft wel iets. Het raakt de kern van ramadan."