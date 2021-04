Nergens ter wereld wordt per persoon zoveel drop gegeten als in Nederland. Hoeveel drop eten we gemiddeld en wat zijn favoriete soorten? Twee bekende dropfabrikanten en een dropfan vertellen over de favorieten en klassiekers.

De gemiddelde Nederlander vanaf twintig jaar eet jaarlijks zo'n 1,75 kilo drop, weet Nienke Debets, bij fabrikant Klene verantwoordelijk voor het merkenmanagement. Klene is een van de grote dropfabrikanten van ons land. Opvallend: in die cijfers is de dropconsumptie door kinderen niet meegenomen. Drop is geen typisch kindersnoep? "De grootste consumptie komt van volwassenen", licht Debets toe.

Petra Bos, dropfan en oprichter van wereld-drop.com is opgegroeid met drop. "Dat is wat voor mij het begrip typisch Nederlandse drop definieert. Voor mij is dat de drop waarmee je bent opgegroeid", stelt zij.

Bos verblijft veel in het buitenland en lanceerde in oktober 2017 op basis van liefdewerk oud papier haar webshop waar uitsluitend drop te krijgen is. "Juist omdat in het buitenland de Nederlandse drop zo moeilijk te krijgen was. Er is in het buitenland wel drop te vinden, maar die lijkt niet op de drop die we in Nederland kennen."

"Vooral zoute drop is in het buitenland niet te krijgen. Nederlanders in het buitenland bestellen dan ook vooral die drop", zegt Bos. Debets ziet dit ook: "Drop is een specifiek product en zoute drop is specifiek voor de Nederlandse markt."

We eten iets minder drop, maar geven er wel meer aan uit

Producent Venco ziet binnen de dropcategorie een positieve ontwikkeling qua groei in waarde en volume zichtbaar. Volgens de cijfers van onderzoeksbureau Nielsen van februari 2021 is de algehele consumptie van drop in kilo's door de jaren heen weliswaar iets minder geworden (in 2008 lag het gemiddelde per persoon nog op ongeveer 2 kilo), maar geven we er wel iets meer aan uit.

Daarbij zijn er twee ontwikkelingen zichtbaar, aldus Debets. Suikervrije drop stijgt volgens haar in populariteit. "Ook geven mensen wat meer uit aan premium drop. Consumenten hebben doorgaans een voorkeur voor zoet of zout. De verdeling binnen de markt is vrij stabiel." De dropmarkt in ons land ziet er volgens onderzoeksbureau Nielsen zo uit:

zoet: 38 procent

snoeperig (bijvoorbeeld met fruit of Engelse drop): 27 procent

gemengd: 13 procent

zout: 11 procent

salmiak: 6 procent

De hardloper van Klene is de Engelse drop en de Geldlijn (vooral muntdrop en de pinpassen). Klene is marktleider in suikervrije drop, die op dit moment 15 procent van de totale dropmarkt uitmaakt. In dit segment gaan vooral de Zoute Ovaaltjes, Ademin en de Honingbijtjes erg hard, meldt Debets. De meest geliefde dropjes van Venco zijn Schoolkrijt en Honingdrop. Ook de mixen, bijvoorbeeld de Droptoppers Zacht & Zoet doen het erg goed, vult Bommer aan.

“In Scandinavische landen houden ze ook van drop maar dan vaak met munt. In het VK wordt het vaak gecombineerd met kokos.” Petra Bos, dropfan en oprichter Wereld-drop

Andere landen willen Nederlandse drop (bijna) niet

Het is op 12 april Wereld Drop Dag, want drop is niet alléén in trek in ons land. Beide genoemde dropmakers exporteren drop naar het buitenland. Belangrijke afzetmarkten voor Venco zijn België, Zuid-Afrika en Italië, maar de hoeveelheden staan niet in verhouding tot die van de Nederlandse markt. Ook Debets geeft aan dat de hoeveelheid drop die wordt geëxporteerd bijna verwaarloosbaar is. De drop van Klene gaat mondjesmaat naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en naar Scandinavische landen. Bos constateert met de verkopen uit haar webshop hetzelfde. "In Scandinavische landen houden ze ook van drop maar dan vaak met munt. In het VK wordt het vaak gecombineerd met kokos."

Bij de 'snoepige' soorten hoort ook Engelse drop. Bij de 'snoepige' soorten hoort ook Engelse drop. Foto: ANP

Doe maar gewoon

Opvallend is dat uit een consumentenonderzoek dat Klene vorig jaar liet uitvoeren blijkt dat Nederlanders niet zo van de extremen zijn. We houden van onze klassiekers en het gaat daarbij echt om de kwaliteit en de authentieke dropsmaak, zegt Debets.

Bos ziet dit ook. "Klanten willen toch vaak de 'ouderwetse' drop. Soms gaan klassiekers (bijvoorbeeld laurierdropjes of bruine boerderijdrop) uit de handel. Als ik dan een partij kan opkopen, blijven dezelfde mensen het bestellen tot het op is. Grappig is dat ze soms ook de meest uiteenlopende redenen met me delen. Er zijn klanten die zeggen dat het helpt met slapen of het verlichten van buikpijn. Ik vind het erg jammer dat sommige dropsoorten verdwijnen."