In navolging van onder meer Duitsland en Groot-Brittannië duiken ze ook in steeds meer Nederlandse steden op: flitsbezorgers die binnen tien minuten je boodschappen thuisbezorgen. Zonder twijfel een innovatie in de retailbranche, maar zit de consument erop te wachten?

Autoproducent Henry Ford stelde vroeger al: "Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, dan zouden ze 'snellere paarden' hebben gezegd." Met flitsbezorgers is het niet veel anders. Zolang ze er niet zijn, lijkt er geen behoefte aan. Maar als ze dan eenmaal tot je dienst staan, ga je er gebruik van maken.

"Geniaal", noemt retaildeskundige Ad van Beek bezorgdiensten die garanderen dat ze binnen tien minuten met de boodschappen voor de deur staan. "Ze spelen heel slim in op de behoeften van de consument. Een innovatie die zijn weerga niet kent, zeker omdat ze ook dagverse producten verkopen."

Kleine distributiecentra en een klein bezorggebied

Hoe werkt een flitsbezorgdienst als Gorillas precies? De bezorgsuper heeft kleine distributiecentra in een aantal grote Nederlandse steden; op dit moment in Amsterdam, Groningen, Leiden, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Vanuit deze hubs bezorgen hun fietskoeriers - die overigens in loondienst zijn - in een klein bezorggebied. Er zijn geen minimale bestelkosten, wel standaard 1,80 euro bezorgkosten.

“Het kan natuurlijk alleen maar in stedelijke gebieden. Ergens ook wel opvallend, want daar is op bijna iedere hoek van de straat een supermarkt te vinden.” Anneke Ammerlaan, foodtrendwatcher

Foodtrendwatcher Anneke Ammerlaan bevestigt de behoefte aan snelle bezorging. "Het kan natuurlijk alleen maar in stedelijke gebieden. Ergens ook wel opvallend, want daar is op bijna iedere hoek van de straat een supermarkt te vinden. Maar mensen zitten erop te wachten, omdat ze niet willen wachten."

Boodschappen on demand

Met slechts een paar euro koop je gemak én tijd, vooral in trek bij young professionals. Een van hen is Bas Tromp (32) uit Utrecht. "Het is eigenlijk net als Netflix, maar dan boodschappen on demand. Bij normale supermarkten moet je online boodschappen bestellen heel erg plannen. Het is totaal niet geschikt voor mensen die iedere dag beslissen wat ze gaan eten, zoals ik, en dat vervolgens in de supermarkt gaan halen."

En ook al ging Tromp er voorheen bijna dagelijks heen, eigenlijk heeft hij best een hekel aan de supermarkt. "Al die mensen door elkaar, iedereen heeft haast. En nu met alle coronaregels is het er niet leuker op geworden." Komt hij nu helemaal niet meer in de supermarkt? "Jawel", lacht hij. "Maar gelukkig veel minder vaak."

Gorillas is echter niet de enige die aast op de Nederlandse consument. "Er zijn nog zeker drie andere spelers die binnenkort de Nederlandse markt op willen", aldus foodtrendwatcher Ammerlaan. "Het is de vraag wie er gaat winnen, want voor alle vier zal geen plaats zijn."

De aanbieder die blijft doen wat hij belooft, gaat er met de winst vandoor, zo stelt retaildeskundige Van Beek. "En degene die blijft investeren in zijn human capital, klantvriendelijkheid speelt een belangrijke rol. Hiermee bedoel ik: de 'taal' van de klant spreken en positief blijven verrassen met kleine dingen."