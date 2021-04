Wat is de beste staafmixer zonder hakmolen? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Veel staafmixers kunnen tegenwoordig meer dan alleen pureren en mixen. Ze worden geleverd met extra accessoires, zoals een hakmolen of garde. Maar daar betaal je natuurlijk ook voor. Gelukkig zijn er ook nog simpele staafmixers te koop voor mensen die geen extra's nodig hebben.

De Consumentenbond test staafmixers op onder meer babyvoeding pureren, smoothies maken, mayonaise maken, gebruiksgemak en geluid. In totaal zijn er 48 staafmixers getest die normaal gesproken goed verkrijgbaar zijn. Door corona kunnen namelijk sommige modellen tijdelijk minder goed verkrijgbaar zijn.

In de categorie staafmixers zonder hakmolen doet Braun het goed. Een staafmixer van Braun komt als Beste uit de Test. Dit model is ook heel gunstig geprijsd en is daardoor ook de Beste Koop. Een staafmixer van Bosch scoort net zo goed als de Braun, maar is een stuk duurder. Deze is alleen Beste uit de Test.

Beste uit de Test én Beste Koop: Braun MQ 3000 WH Smoothie+

Deze eenvoudige staafmixer van Braun is al wat langer op de markt, maar wint het nog steeds van de meeste concurrenten. Hij wordt geleverd met een mengbeker en heeft een afneembare metalen voet. Hij heeft twee snelheden en een snoer van 121 cm lang.

Hij blinkt vooral uit in mayonaise maken. Maar smoothies maken en babyvoeding pureren kan hij ook prima. Pannenkoekenbeslag mixen gaat iets minder soepel, maar ook dat lukt.

Het gebruiksgemak is goed en hij is makkelijk schoon te maken. De constructie van het apparaat voelt goed en degelijk aan. Een voordeel is ook dat hij erg weinig herrie maakt tijdens het gebruik.

Beste uit de Test: Bosch MS8CM6110 MaxoMixx

Dit model van Bosch is een goed alternatief, maar wel een stuk duurder. Hij heeft een afneembare voet en wordt geleverd met een maatbeker en twee deksels.

Net als de Braun is ook dit model erg goed in mayonaise maken. Maar ook met smoothies maken en babyvoeding pureren heeft hij weinig moeite. Pannenkoekenbeslag mixen doet hij zelfs iets beter dan de Braun.

Hij is makkelijk in gebruik en maakt weinig herrie. De constructie van het apparaat is redelijk, maar wel iets minder degelijk dan de Braun. Hij vertoonde wat haperingen bij de motorduurtest.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.