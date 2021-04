Eén ei is geen ei. Traditioneel gezien eten we tijdens de paasdagen veel eieren. Beschilderde eieren, een roerei, eimuffins, noem maar op. Maar het Voedingscentrum adviseert ons maximaal twee tot drie eitjes per week te eten. Kunnen we ons tijdens de feestdagen eigenlijk wel laten gaan?

Het advies is twee tot drie per week, vegetariërs mogen er eentje meer. Iris Groenenberg, kennisspecialist Voeding en Gezondheid van het Voedingscentrum, legt uit waar dat advies op is gebaseerd. "Als je eieren afwisselt met andere bronnen van eiwitten zoals vlees, vis, peulvruchten en ongezouten noten, komen wij uit op dit weekadvies."

Een eitje extra kan geen kwaad, maar stelselmatig te veel eieren eten zou kunnen leiden tot een verhoogd cholesterolgehalte, zegt Groenenberg. "In eieren zit cholesterol. Als je langdurig grote hoeveelheden eet van producten met cholesterol, kan dit leiden tot een kleine verhoging van het cholesterolgehalte in je bloed. Maar producten met verzadigd vet hebben een groter effect op je cholesterolgehalte."

“Er is sindsdien veel onderzoek naar gedaan en daardoor weten we dat eieren helemaal niet zoveel effect hebben op je cholesterol.” Henja Keur, diëtiste

Diëtist Henja Keur verwacht dat het advies van maximaal drie eieren per week nog wel gaat veranderen. "Toen ik twintig jaar geleden met mijn opleiding startte, gold dit advies ook al. Er is sindsdien veel onderzoek naar gedaan en daardoor weten we dat eieren helemaal niet zoveel effect hebben op je cholesterol." Dat blijkt ook uit een Amerikaans onderzoek uit 2017.

Ook in een keer veel meer eieren dan normaal eten, kan geen kwaad, zegt Keur. "Dat geldt voor alles wat je tijdens feestjes of feestdagen ineens gaat eten. Dat kan prima, als je daarna maar weer je gewone voedingspatroon weer oppakt."

Eieren zijn ook goed voor de gezondheid

Voor sporters geldt een iets ander advies wat betreft de eiconsumptie, zegt Keur. "Die eten eieren voor de eiwitten omdat ze daar meer van nodig hebben. Maar ook tegen hen zeg ik niet: ga maar onbeperkt eieren eten."

De meest imposante man van Nederland Olivier Richters, ook wel bekend als The Dutch Giant, vertelde in talkshow Jinek dat hij tien eieren per dag eet. Groenenberg: "Dat is echt veel. Dat kan wel bijdragen aan hoger cholesterol. Voor alle voedingsmiddelen die in principe gezond zijn geldt: neem er niet teveel van en blijf variëren."

Een eitje op brood voorkomt tussendoor snacken

Als je je aan al deze 'regels' houdt, past een ei past gewoon in een gezond voedingspatroon. Er zit namelijk genoeg goeds in: vitamine B12 en D en mineralen zoals fosfor en seleen. "En het is natuurlijk een bron van eiwit. Je kunt eieren dus prima gebruiken als vervanger voor vlees in je maaltijd", zegt Groenenberg.

Keur: "Ook wat betreft voedingswaarde zit je veilig, er zitten maar zeventig calorieën in. Het is zonde om bijvoorbeeld het eigeel niet op te eten omdat daar de meeste calorieën inzitten. Het eigeel bevat juist veel vitaminen en mineralen."

Daarnaast vult een ei goed en is daarom een goede keuze voor op brood, zegt Groenenberg. "We merken soms dat mensen het kiezen van broodbeleg lastig vinden. Ze grijpen snel naar bijvoorbeeld chocopasta. Dan kun je beter voor een eitje gaan, dat vult beter en daarmee voorkom je dat je later op de dag gaat snacken."