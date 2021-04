Vriendinnen Marianne Oosterop en Christel Schollaardt brunchen al meer dan dertig jaar samen met Pasen. Dus wie kunnen we beter vragen om tips voor de ultieme brunch? En de hamvraag: hoe doen ze dat dit jaar?

Marianne Oosterop en Christel Schollaardt zijn dol op koken en eten, en geïnteresseerd in nieuwe culinaire ontwikkelingen. Toen eind jaren tachtig het fenomeen paasbrunch in ons land werd gesignaleerd, besloten de twee in 1987 ook maar eens te gaan brunchen met Pasen.

Sindsdien is de brunch in de oneven jaren bij Oosterop en in de even jaren bij Schollaardt. Eerst alleen met partners, later met kinderen, tegenwoordig zijn die volwassen. "Niemand heeft ooit een keer overgeslagen, ook de kinderen niet", aldus Oosterop.

Ieder de helft

En waar brunchen ze dit jaar? "Vorig jaar en ook dit jaar brunchen we nog steeds min of meer samen, maar dan digitaal via Zoom", vertelt Schollaardt. Net als de voorgaande keren hebben ze samen een menu bedacht en de gerechten verdeeld.

Omdat ze allebei altijd al de helft van de brunchgerechten maken, zijn ze gewend om eten van het ene naar het andere huis te slepen. Oosterop: "Wat dat betreft maakt het niet veel uit dat we nu vanwege de coronamaatregelen niet samen kunnen brunchen. Degene die naar het andere huis gaat, maakt normaal gesproken de gerechten die het makkelijkst te vervoeren zijn."

De boodschap van de dames is: geniet van je gezelschap. "Maak het jezelf niet te moeilijk. Het moet wel leuk blijven, het belangrijkste is het samenzijn", vindt Schollaardt. "En zorg dat je een plan B hebt. Misschien heb je iets met garnalen bedacht, maar houdt je gast daar niet van."

Steeds vaker yoghurt op het menu

"We hebben iedere keer in totaal zes of zeven gerechten", legt Oosterop uit. "Altijd iets met ei, met vis, met fruit, een salade, en iets groots zoets als nagerecht. En áltijd champagne met aardbeien. Het hoort er wat ons betreft absoluut bij." Voor wie (in de ochtend) geen alcohol wil drinken: tegenwoordig is er ook heel smakelijke alcoholvrije champagne verkrijgbaar.

“Zorg voor een plan B: niet alleen zalmrolletjes, maar ook een vegetarische variant.” Tip van Oosterop en Schollaardt, ervaren brunchers

Jaren geleden bedachten de vriendinnen al dat ze ooit een boek zouden maken over hun paasbrunch. "Vanaf die tijd zijn we de menu's en recepten systematisch gaan bewaren", aldus Oosterop. Het boek Waar brunchen we dit jaar is er gekomen, in 2018.

Tijdens het maken van het boek vielen een aantal zaken op: de gerechten werden steeds ingewikkelder - maar dat is volgens de twee dus echt niet nodig - en veel minder zoet, zout en vet dan dertig jaar geleden. Oosterop: "In de jaren tachtig en negentig gebruikten we meer room en crème fraîche. Tegenwoordig grijpen we vaker naar yoghurt of iets niet-dierlijks."

Wat staat er dit jaar op het menu? Daar is nog enige discussie over maar, waarschijnlijk Spaanse garnalen met witte wijn en knoflook en peterselie, quiche met spinazie en zalm, lamsrollade met niertjes en chutney, een groene salade, en chocoladetaartjes met munt. "Omdat we een halve taart niet zo mooi vinden, maken we eenpersoonstaartjes."

Tips voor de (digitale) paasbrunch: