Gemiddeld koopt een Nederlands huishouden zo'n 220 eieren per jaar. De piek ziet onderzoeksbureau GfK met Pasen. Een supermarkt voorspelt dat zo'n 90 procent van de Nederlanders 'iets met ei' op tafel zet komende zondag.

Pasen zonder eieren? Ondenkbaar voor het gros van de Nederlanders. 90 procent eet minimaal één ei met Pasen, zo blijkt uit een steekproef die supermarktketen Jumbo liet houden onder 1.045 Nederlanders van achttien jaar en ouder. We eten vaak meer eieren dan normaal: zo'n zes op de tien Nederlanders zegt ze meer eieren dan in een ander weekend verorberen. Ongeveer de helft van hen eet twee keer zoveel eieren als normaal.

"We zien dat een gemiddeld Nederlands huishouden in totaal zo'n 220 eieren koopt in een jaar", aldus Norman Buysse van GfK, het onderzoeksbureau dat toegang heeft tot kassabonnen van 10.000 huishoudens. "Dit aantal is redelijk gelijkmatig verdeeld over het jaar. Het is dus niet zo dat er per huishouden veel meer eieren wordt gekocht in de periode dat het Pasen is."

Duidelijk een piek

Dat klinkt vreemd, maar het heeft vooral te maken met timing. Juist met Pasen willen we kennelijk zeker weten dat we de eieren in huis hebben. "Wat wel erg opvalt is dat veel meer huishoudens in de periode van Pasen eieren koopt", vult Buysse aan. "Hier zien we duidelijk een piek. In een gemiddelde week koopt zo'n 33 procent van alle huishoudens in Nederland eieren. In de periode vlak voor Pasen is dit zo'n 42 procent." Conclusie: we kopen dus niet meer eieren per huishouden met Pasen, maar wel beduidend meer huishoudens kopen eieren juist als het Pasen is.

Chocolade-eitjes horen er ook bij. Chocolade-eitjes horen er ook bij. Foto: Shutterstock

Het zijn steeds vaker duurzame eieren die in kokend water of de koekenpan belanden: de verkoop van biologische eieren stijgt, mede doordat supermarkten oog hebben voor dierenwelzijn. Wakker Dier maakte onlangs bekend dat supermarktketens DekaMarkt, Dirk, Jan Linders, Poiesz en Vomar voor hun eigen huismerk overstappen op eieren met ten minste één Beter Leven-ster. Goed nieuws, vindt de dierenwelzijnsorganisatie. De enige die kippen 'in de steek laat' volgens Wakker Dier, is Boni. Terwijl Plus al sinds 2012 uitsluitend vrije-uitloop- en biologische eieren verkoopt. Bezorgdienst Picnic verkoopt enkel biologische eieren.

Twee eitjes per persoon

Met elkaar eten we zo'n 35 miljoen eieren met Pasen: zo'n twee eitjes per persoon dus. Die eieren komen eigenlijk allemaal uit Nederland. De kippen bij de Nederlandse kippenboeren leggen bij elkaar elk jaar tien miljard eieren. Een groot gedeelte daarvan gaat naar Duitsland, zo laat Hubert Andela, voorzitter van de branchevereniging Anevei, weten.

Het is voor de kippenboeren een drukke tijd, net als voor de bedrijven van Anevei, bedrijven die de eieren sorteren en verpakken in doosjes. "In de aanloop naar Pasen, ongeveer één à twee weken daarvoor, zijn de verkoopaantallen zo'n 20 a 30 procent hoger", vertelt hij. "De kippenboeren, maar ook onze leden zijn in deze tijd extra druk om genoeg eieren te leveren aan de supermarkten om te voldoen aan de extra vraag naar eieren."