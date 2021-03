Nu de kinderen weer naar school zijn en we voorzichtig iets vaker naar kantoor gaan, zijn voor veel ouders de weken net zo hectisch als vanouds. In het weekend je maaltijden voorbereiden bespaart doordeweeks stress en tijd. Het is bovendien een stok achter de deur om gezond te eten.

Meal preppen is afgeleid van de term preparation en betekent eigenlijk niet meer dan 'klaarmaken'. Het wil zeggen dat je maaltijden voorbereidt voor één of meerdere dagen. Handig als je weinig tijd hebt na een lange dag op het werk. Het eten bewaar je in de koelkast of vriezer, en je haalt er per dag uit wat je nodig hebt.

Nina de Bruijn, van het populaire foodblog Chickslovefood, is een fervent meal prepper. Altijd al, maar zeker nu ze moeder van twee jonge kinderen is. "Maaltijden voorbereiden is een belangrijk onderdeel van mijn weekend. Ik maak een planning voor de hele week en laat vervolgens de boodschappen bezorgen."

Het voorbereiden gaat steeds sneller

Zo maakt ze op zondag alvast een soep en gezonde muffins voor in de broodtrommels. "Prik een paar uur per week om in de keuken te staan, daar heb je de hele week plezier van." Het voordeel is dat je tijd én geld bespaart, aldus De Bruijn. "Je bestelt niet snel een pizza als je weet dat er een voedzame maaltijd in de koelkast klaarstaat."

Chef-kok Danny Jansen, die voor tv-zender 24Kitchen onder andere het programma Koken voor een week maakte, is het met haar eens. "De eerste week ben je er lang mee bezig, maar je zult zien dat het voorbereiden steeds sneller gaat. En zeker als je kijkt naar wat er in het seizoen en in de aanbieding is, kan je geld besparen."

Bloemkool: van eentje kun je meerdere dagen eten. Bloemkool: van eentje kun je meerdere dagen eten. Foto: Shutterstock

Van een grote bloemkool die in de aanbieding is, kan je meerdere keren in de week eten. Eén keer als gekookte bloemkool met gebakken aardappels en vlees of vega, de bladeren kunnen in de soep, en van de andere helft maak je bloemkoolrijst of -couscous. Van een extra portie rijst maak je nasi, van overgebleven macaroni een hartige cake of taart.

Bijna alles is in te vriezen

Zowel Jansen als De Bruijn vriezen veel in. "Je kunt bijna alles invriezen. Soepen, pasta, ovenschotel, quiche, plaattaart, allerlei baksels", aldus de Bruijn. Een ovenschotel vriest ze zelfs met aardewerk schaal en al in, zodat je hem 's ochtends uit de vriezer haalt en na het werk zo de oven inschuift.

De vriezer is bovendien handig om porties tomatensaus of jus in te vriezen, klaar voor gebruik. Ook heeft Jansen bijvoorbeeld vaak saté gemarineerd en gevacumeerd in de vriezer liggen. "Als ik bezoek krijg, zijn ze in een mum van tijd in warm water ontdooit en kunnen ze zo de barbecue op."

Hoe zit dat eigenlijk met vacumeren? Jansen: "Een vacumeermachine haalt de lucht uit een plastic zak. Eten blijft daardoor langer houdbaar, ook in de koelkast. Gegrilde kippendijen kun je gerust nog een week bewaren, en gebakken uien blijven knapperig."

Als laatst tippen beide preppers goede stapelbare bakjes en al dan niet herbruikbare zakjes. Janssen gebruikt een stukje schilderstape om datum en inhoud op te noteren. "Het laat na gebruik weer goed los, maar in de koelkast of vriezer valt het er niet af."