Herkenbaar? Koop je zo'n mooi groen kruidenplantje in de supermarkt en binnen enkele dagen of zelfs uren is er niets meer van over. Hoe kan dat? Het heeft alles te maken met hoe de plantjes worden gekweekt. Twee experts leggen uit hoe je ze tot wel zes maanden in leven houdt.

Supermarktkruiden zijn ideaal als je ook buiten het seizoen om wilt beschikken over verse kruiden. Alleen worden ze gekweekt op een manier dat ze niet erg lang in leven blijven, vertelt Olle van der Weide, tuinder bij Het Blauwe Huis, sinds 1976 specialist in het telen van biologische kruiden. "Doordat de kruidenplanten van de supermarkt snel worden opgekweekt, zijn ze niet stevig genoeg. De plantjes groeien in ideale omstandigheden qua klimaat en belichting en kunnen, eenmaal buiten de kas, niet veel hebben. Als zo'n plant zich heel snel ontwikkeld, zijn de cellen groter en zit er meer vocht in. Dit komt ook de smaak vaak niet ten goede."

Klopt, zegt tuinexpert en tuinschrijver Romke van de Kaa. "De plantjes komen direct uit de kas en zijn niet veel gewend." Beide experts raden aan om de kruidenplantjes eenmaal thuis om te potten. Let hierbij op de volgende dingen:

Scheur de wortels van de plant voorzichtig uit elkaar.

Zet de plantjes iets verder uit elkaar, zo hebben ze ruimte om steviger te worden.

Gebruik voor het ompotten tuinaarde of potgrond.

Met goede potgrond kunnen kruiden prima zes maanden vooruit. Als je ze langer in de pot wilt houden, kun je ze ompotten en voorzien van nieuwe potgrond.

Plantjes afharden

Als je van plan bent om tuinkruiden buiten neer te zetten of te planten, is het voorjaar een goede tijd om kruidenplantjes af te harden, weet Van de Kaa. "Als je ze geleidelijk laat wennen aan de buitenlucht, kun je supermarktkruiden goed in de tuin of op het balkon gebruiken. Je kunt de plantjes afharden door ze een paar dagen lang overdag op een beschutte plek buiten neer te zetten. Na een paar dagen kunnen de plantjes ook 's nachts buiten blijven. Plant basilicum pas buiten als het 's nachts warmer dan 10 graden is", adviseert de tuinexpert.

“Munt en peterselie kunnen wel wat vorst hebben. Het temperatuurverschil tussen dag en nacht kan zelfs bijdragen aan de ontwikkeling van het aroma.” Romke van der Kaa, tuinexpert

Na ijsheiligen midden mei, is de kans op nachtvorst heel klein en kunnen in principe alle kruiden naar buiten, licht Van der Weide nader toe. "Munt en peterselie kunnen wel wat vorst hebben. Het temperatuurverschil tussen dag en nacht kan zelfs bijdragen aan de ontwikkeling van het aroma."

Een plek onder de zon

Als je de plantjes op de vensterbank plaatst, let er dan op dat deze niet in de volle zon staan. "Kwetsbare plantjes verbranden snel achter glas. Rosemarijn en verveine kunnen hier wel tegen, maar kies bij andere soorten bij voorkeur voor een plek met indirect zonlicht", aldus de tuinder. Buiten kunnen kruiden die afgehard zijn wel goed tegen de zon. Peterselie kan ook schaduw hebben, vult Van de Kaa aan.

Geef de plantjes bij voorkeur van onderen water, bijvoorbeeld door ze op een schoteltje met water te plaatsen. Als je plantjes van boven water geeft, doe dit dan aan de rand van de pot. "Als je het blad nat maakt, trek je schimmels aan", waarschuwt Van de Kaa.

Als je zelf geen groene vingers hebt, kan het verstandig zijn om te kiezen voor kruidenplanten die meer tijd krijgen om op eigen kracht tot wasdom te komen. Bijvoorbeeld kruidenplantjes van een tuincentrum of kruidenkwekerij. Deze plantjes kunnen meer hebben en zijn makkelijker in leven te houden.