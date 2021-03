Dat noedels ontzettend makkelijk zijn klaar te maken, hoeven we je niet te vertellen. Heb je weinig tijd, en wil je het simpele gerecht toch net iets specialer maken? Kookboekenschrijfster Milou van der Will en toko-eigenaar Kin-Ping Dun leggen je uit hoe je dit binnen vijftien minuten kunt doen.

Noedels zijn er in allerlei soorten en varianten. Of je nu gaat voor de ultragoedkope instant noedels met bijgeleverde kruiden en olie, of voor ramen noedels: binnen een paar minuten koken (in een pan) zijn ze klaar. Ideaal voor de lunch of even snel tussendoor.

Kookboekenschrijfster Milou van der Will tipt de ramen noedels van het merk Hakubaku. "Die kun je gewoon kopen bij de supermarkt. De bereiding duurt misschien een paar minuten langer dan instantnoedels, maar dan heb je wel noedels zonder allerlei toevoegingen."

“Kies voor krachtige smaakmakers; als je snel klaar wilt zijn, is dat essentieel.” Milou van der Will, kookboekenauteur

Haar boek Vegan East staat vol met plantaardige gerechten uit de Oosterse keuken, een noedelrecept kan daar natuurlijk niet aan ontbreken. Van der Wills tip: "Bak je overgebleven groente met een uitje, gember, knoflook en fijne smaakmakers die je in huis hebt. Bijvoorbeeld sojasaus, ketjap, sambal, zwarte bonensaus of miso. Kies voor krachtige smaakmakers; als je snel klaar wilt zijn, is dat essentieel."

Heb je geen overgebleven groente in huis, dan kun je volgens de kookboekenschrijfster ook kiezen voor een snelle noedelsoep. "Je kunt bijvoorbeeld een lekkere bouillon maken met een bouillonblokje, of een soep met kikkererwten, linzen of zoete aardappel", legt ze uit. "Vervolgens giet je de soep over je gekookte noedels en garneer je het met wat broccoli, paksoi of peultjes, die je kort aanbakt in de koekenpan."

Paksoi, bosui of Chinese kool zijn goede toevoegingen aan je kom noedels. Foto: Shutterstock

Gaat je voorkeur toch meer uit naar instantnoedels, dan heeft Kin-Ping Dun een paar fijne tips. "Qua prijs-kwaliteit en snelheid is de instantnoedel een hele lekkere optie voor tussendoor, maar als lunch kan natuurlijk ook." Dun is eigenaar van de Amsterdamse toko Dun Yong, de oudste toko van Nederland en al drie generaties in het bezit van zijn familie.

De Aziaat heeft twee simpele manieren bedacht om de instantnoedel net iets specialer te maken: een Chinese en een Japanse variant. "Voor de Chinese variant pak ik een instantnoedel met een wat vlakkere smaak, zoals kip of sesamolie, en doe ik er een beetje bosui of Chinese kool bij." Als extra vulling pakt hij de Chinese Wan Tan dumplings, opgevouwen pasteitjes met varkensvlees of garnalen, verkrijgbaar in de toko. "Die kook ik even apart en stop ze er op het laatst bij, dan is je noedelsoep net iets meer gevuld waardoor je eigenlijk wel een lunchmaaltijd hebt."

De Japanse variant is net even anders. Vanwege de heftige soepbasis zijn Japanse instantnoedels volgens de toko-eigenaar namelijk een stuk pittiger. "Daarom kies ik bij de Japanse noedels vaak voor toppings, zoals Sjanghai paksoi, taugé, een gekookt eitje, sesamzaad en wat zeewiervellen. Hierdoor is het wel meer een tussendoortje, zo zonder de dumplings."

Met een paar toppings een stuk specialer

Al met al hoeft een upgrade van je noedelgerecht niet enorm ingewikkeld te zijn, vindt de toko-eigenaar. "Je ziet dat het met een paar toppings al een stuk specialer wordt. Als je het wilt opleuken met tokoproducten, kun je bijvoorbeeld kiezen voor shiitake of kimchi (gefermenteerde kool), en wanneer je nog een stap verder wilt gaan, kun je gaan voor pekingeend, cha siu (geroosterd Chinees varkensvlees) of kara-age (Japanse gefrituurde kip), dan maak je er al helemaal een maaltijd van."

Wil je toch liever een plantaardige variant, dan is het volgens Van der Will heerlijk om je noedels op te leuken met pittig gebakken stukjes tofoe, of gemarineerde plakjes tempé.

No-waste noedels

Een recept voor vier personen van Milou van der Will uit haar boek Vegan East.

Ingrediënten

400 g noedels

1 flinke el donkere misopasta

2 el mirin

2 tl sojasaus

1 tl srirachasaus (of sambal)

1 el arachideolie

1 sjalotje, fijngesneden

zout

1 tl verse gember, geraspt

1 rode peper, fijngesneden

2 knoflooktenen, fijngesneden

alle restjes uit de groentelade, zoals:

- 200 g paddenstoelen

- 1 paksoi, in stukjes

- 4 lente-ui, fijngesneden

- handje taugé, schoongemaakt

- 200 g spinazie

- ook lekker: boerenkool (echt!), paprika, Chinese kool, andijvie, wortel, sla, etc.

cassavekroepoek, om erbij te serveren

sambal, om erbij te serveren

