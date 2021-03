De sociale gevolgen van de coronamaatregelen zijn groot. Ook voor singles. Minder bezoek, minder samen eten. Hoe blijf je gezond, voedzaam en lekker koken voor jezelf? Twee kookboekenauteurs met ervaring als solochefs geven tips.

Koken voor alleen jezelf is niet ingewikkeld, maar het vraagt wel een andere benadering dan koken voor meer mensen, stelt Janneke Vreugdenhil, kookboekenauteur van onder meer Solo Food.

Supermarkten richten zich voornamelijk op gezinnen. Als single koop je dus al snel te veel. "Twee dagen achter elkaar hetzelfde eten is prima voor een keer, maar je moet het niet te vaak doen", aldus Vreugdenhil. "Dat is niet bevorderlijk voor je eetplezier."

Om voedselverspilling te beperken is variëren het devies. "Neem bijvoorbeeld de ene dag een dubbele portie van een basisingrediënt, zoals linzen of rijst, waarvan je de helft direct gebruikt en waarmee je de volgende dag van de rest in no time iets lekkers op tafel zet." En voor de hand liggend: maak gerechten die in je porties kunt invriezen.

Inhoud van je koelkast fotograferen

Een stil huis, een grommende buik in combinatie met een lege koelkast en een kast vol koeken en snacks. De Vlaamse Sanne Mouha, diëtist en kookboekenauteur, vond toen ze alleen woonde thuiskomen na haar werk het moeilijkste moment.

Ze ging vaak snel in de stad iets eten of afhalen. "Echt gelukkig werd ik daar niet van, en van de extra kilo's al helemaal niet", vertelt Mouha. Ze ontwikkelde een eigen systeem, waar ze later over schreef in haar boek Gezond koken voor één.

“Gun jezelf wekelijks één of twee jokers, waarop je van jezelf eten mag afhalen of laten bezorgen.” Sanne Mouha, diëtist en kookboekenauteur

Plannen staat hierbij centraal. "Stel een 'los' schema op, zodat je ongeveer weet wat je gaat eten", begint ze. "Gun jezelf wekelijks één of twee jokers, waarop je van jezelf eten mag afhalen of laten bezorgen, of met een (diepvries)pizza voor de buis mag kruipen."

Mouha heeft één vaste dag waarop ze naar de supermarkt gaat. "Maak een boodschappenlijstje of maak een foto van de inhoud van je koelkast. Dat doe ik als ik geen zin heb om een briefje te schrijven."

Verder is een goede voorraadkast ook voor de solokok onmisbaar. "Koop producten die lang houdbaar zijn, zoals havermout, vegetarische burgers, diepvriesfruit en -groenten, pasta. En bedenk verder wat je - gezond - kunt snacken op het moment dat je thuiskomt van je werk. Een soepje, bruschetta, granola met yoghurt of haverkoekjes bijvoorbeeld."

Niet alleen snelle recepten

Een paar snelle en makkelijke recepten zijn een must-have. Toch staan in het boek van Vreugdenhil opvallend genoeg niet alleen recepten die je binnen een kwartier in elkaar draait, maar ook uitgebreidere recepten. "Voor wanneer je zin hebt om jezelf te verwennen." De keer dat Vreugdenhil een steak béarnaise met friet en salade voor zichzelf maakte, werd ze daar heel gelukkig van.

Het werken aan kookboek Solo Food begon voor Vreugdenhil als therapie. "Gaandeweg ontdekte ik dat koken voor jezelf zeker zo bevredigend kan zijn als koken voor anderen. Je hoeft namelijk met niemand rekening te houden en je bent zelf de ideale gast: iemand waarvan je precies weet wat-ie lekker vindt."

Zeven adviezen van Janneke Vreugdenhil