Een rommelige koelkast vol (beschimmelde) producten over de datum, daar wordt toch niemand vrolijk van? Opruimcoach Lammy Wolfslag en expert voedselveiligheid Wieke van der Vossen leggen daarom uit hoe je je koelkast zo efficiënt mogelijk inricht.

Een goed georganiseerde koelkast kent een aantal belangrijke voordelen. "Het zorgt er ten eerste voor dat je producten langer kunt bewaren en als je het netjes indeelt, zie je sneller wat je in huis hebt. Zo kun je voedselverspilling voorkomen", zegt Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum.

Door een slimme indeling maak je optimaal gebruik van de temperatuurverschillen in de koelkast, meent Van der Vossen. "De ideale koelkasttemperatuur is 4 graden Celsius, maar je ziet bij de meeste koelkasten dat het onderin wat kouder is dan bovenin. Daarom kun je producten die langer houdbaar zijn, zoals frisdrank of sauzen, het beste boven in zetten. Vers vlees of vis zet je bijvoorbeeld op de onderste plank."

“De groentela is er niet voor niets. Deze afgesloten bak heeft de ideale temperatuur om groenten en sommige fruitsoorten in te bewaren.” Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert bij het Voedingscentrum

Staat jouw koelkast soms ook vol met halve potjes? Om te voorkomen dat je die op den duur moet weggooien omdat ze beschimmeld zijn, heeft Van der Vossen nog wel een tip: "Kijk eens naar de bewaarwijzer van het Voedingscentrum, daar kun je heel eenvoudig zien hoe lang je een product na openen nog kunt bewaren. Een potje pesto is bijvoorbeeld na openen nog vier dagen houdbaar in de koelkast."

Voor de meest efficiënte indeling verwijst de voedselveiligheidsexpert naar een afbeelding van het Voedingscentrum. "In dit overzicht hebben wij rekening gehouden met voedselveiligheid, de verschillende koelkasttemperaturen en met verspilling. Zo is de groentela er ook niet voor niets. Deze afgesloten bak heeft de ideale temperatuur om groenten en sommige fruitsoorten in te bewaren."

De indeling die het Voedingscentrum adviseert. De indeling die het Voedingscentrum adviseert. Foto: Voedingscentrum

Alles een vaste plek

Opruimcoach Lammy Wolfslag kan beamen dat het voor een georganiseerde koelkast helpt om vaste plekken te hanteren. "In mijn eigen koelkast heeft alles een vaste plek. Als ik melk wil pakken, kan ik het zo pakken. Net als de potjes augurk, die staan altijd op een vaste plek."

Als opruimcoach helpt Wolfslag mensen om keuzes te maken op het gebied van spullen. Het efficiënt indelen van de koelkast hoort daar ook bij - dat is volgens Wolfslag echt iets anders dan de gestylede koelkast die tegenwoordig zo populair is op sociale media. "Als iets er enorm gestyled uitziet, betekent het niet dat het praktisch is. Het één is namelijk niet het ander."

Wanneer je je koelkast goed wilt organiseren, helpt het volgens Wolfslag om je koelkast van tevoren helemaal schoon te maken. "Maak daarna een lijst met hoeveel pakken melk je bijvoorbeeld wilt hebben, en hoeveel van dit en hoeveel van dat. Als je dan boodschappen doet, en je die lijst erbij pakt, zie je gelijk wat je nog nodig hebt."

Volgens Wolfslag is het belangrijkste van een georganiseerde koelkast dat je producten makkelijk kunt pakken, en dat je in één oogopslag kunt zien wat je in de koelkast hebt staan. Dit kun je doen door productgroepen te clusteren. "Jam, zilveruitjes en augurken kun je bijvoorbeeld bij elkaar zetten. Zorg er wel voor dat alles een vast plekje krijgt en label desnoods de producten, dan wordt het helemaal georganiseerd."

Wil je alle producten in bakjes bewaren, kies dan voor de transparante variant, zegt Wolfslag. "Dan zie je tenminste wat je in huis hebt. Ook om voedselverspilling te voorkomen is dat niet geheel onbelangrijk. Maar pas wel op voor Amerikaanse bakjes, die kunnen nog wel eens te groot zijn voor onze Hollandse koelkasten."