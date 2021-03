Kilo's kwijt door het drinken van koffie. Sommigen zweren bij die methode, anderen zeggen dat er onvoldoende bewijs is dat het werkt. Hoog tijd om voor eens en altijd antwoord te vinden om de vraag: helpt cafeïne bij het afvallen?

Velen bogen zich al over vraag of er een relatie bestaat tussen koffie drinken en afvallen. De Amerikaanse arts Bob Arnot en auteur van het boek The Coffee Lover's Diet zegt het antwoord te weten. Drink je minstens drie koppen per dag, dan verbrand je meer vet dan normaal. Cafeïne laat namelijk je metabolisme sneller werken wat gewichtsverlies stimuleert, stelt Arnot.

Inmiddels heeft het boek veel fans van over de hele wereld. Maar Iris Groenenberg, kennisspecialist Voeding en Gezondheid van het Voedingscentrum, is kritisch. "Het is onvoldoende wetenschappelijk bewezen. Vanuit Europese wetgeving mag op koffie dus ook niet de claim plakken dat het voordelig is voor de vetverbranding."

“Als je actiever wordt van koffie en je daardoor meer gaat bewegen, kan het je misschien helpen afvallen.” Iris Groenenberg, kennisspecialist Voeding en Gezondheid van het Voedingscentrum

Koffie helpt je indirect bij het afvallen

Volgens Groenenberg is het antwoord op de vraag duidelijk: nee, koffie helpt je niet bij het afvallen. "Misschien val je wel af als je normaal veel frisdrank drinkt dat veel calorieën bevat vervangt door een kopje koffie zonder calorieën."

Koffie kan dus misschien wel op een indirecte manier bijdragen aan het verliezen van die overtollige kilo's, zegt Groenenberg. "Als je actiever wordt van koffie en je daardoor meer gaat bewegen, kan het je misschien helpen afvallen. Maar dat verschilt per persoon, iedereen reageert anders op cafeïne. Dat heeft met gewenning te maken, maar ook met of je er gevoelig voor bent of niet."

In de alternatieve hoek klinkt hetzelfde geluid. Evelien Lems van Pure Living is orthomoleculair gezondheidscoach. Zij gelooft ook meer in de indirecte effecten van koffie, zoals het feit dat cafeïne een stimulerende werking heeft en je sportprestaties daardoor kan verbeteren. "Cafeïne kan je op die manier helpen bij je work-out. Drink dan een half uur voor het sporten een kopje koffie."

Drink je kopjes koffie op een strategische manier

Drink ook eens ongeveer een uur na de lunch een bakkie als je koffie wil inzetten bij het afvallen. Lems: "Veel mensen krijgen last van een after-lunchdip. Koffie geeft je een mentale en fysieke boost energie en zou je spijsvertering sneller laten werken. Het draait om strategisch koffie drinken."

Hoewel er geen eenduidig wetenschappelijk bewijs voor is, zijn er twee, wat oudere, onderzoeken die suggereren dat koffie het metabolisme wat kan versnellen, zegt Lems. Over het onderzoek uit 1989 zegt zij: "Zwitserse onderzoekers hebben ontdekt dat cafeïne vooral bij slanke vrouwen het metabolisme versnelt en in mindere mate bij dames met overgewicht."

Filterkoffie bevat minder van het schadelijke cafestol. Filterkoffie bevat minder van het schadelijke cafestol. Foto: Shutterstock

Koffie past in de Schijf van Vijf

Drink vooral verstandig, zeggen zowel Lems als Groenenberg. Het Voedingscentrum adviseert volwassenen: maximaal vier kopjes per dag. Groenenberg: "Koffie zonder suiker past gewoon in de Schijf van Vijf. Kies bij voorkeur voor gefilterde koffie, zoals ouderwetse filterkoffie maar koffiepads kunnen ook. Een deel van de cafestol blijft achter in het papieren filter, dat is een stofje dat het LDL-cholesterol in het bloed verhoogt. En met een verhoogd cholesterol loop je meer risico op hart- en vaatziekten."

Wil je liever op een andere manier af van die overtollige kilo's? "Mensen zoeken graag naar iets wat makkelijk is, maar je ontkomt er niet aan om heel je voedingspatroon aan te pakken", zegt Groenenberg. "Doe het dan wel in kleine stapjes, als je het in een keer omgooit houd je het minder goed vol."