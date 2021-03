Het is vandaag Nationale Pannenkoekdag in Nederland. Een dag waarop basisschoolkinderen normaal gesproken pannenkoeken bakken voor ouderen. Vanwege corona ziet de dag er anders uit, maar perfect gebakken pannenkoeken staan centraal.

Bij het bakken van pannenkoeken kan nogal wat misgaan: een verbrande onderkant bijvoorbeeld. Of een pannenkoek die tijdens het keren uit elkaar valt. Professioneel pannenkoekenbakker Maarten Jongerius en zanger en acteur Jim Bakkum, die net een pannenkoekenkookboek uitbracht, delen hun tips.

De eerste pannenkoek hoeft niet te mislukken. Belangrijkste manier om dit te voorkomen: zorgen dat de hele pan heet is, zegt Maarten Jongerius, eigenaar van De Pannekoekebakker in het Limburgse Plasmolen. Hij bakt al ruim vijftien jaar pannenkoeken. "Je moet het beslag horen schroeien als het de pan ingaat." Jongerius bakt in vloeibare plantaardige bakboter. "Roomboter is voor de smeuïgheid het lekkerst maar verbrandt snel en is een minder gezonde keuze. Plantaardige bakboter is gezonder en makkelijker in gebruik en geeft toch het smeuïge van boter."

“Een kaaspannenkoek draai ik niet om, maar laat ik stomen onder een pannendeksel.” Jim Bakkum

Hoe je hem wendt of keert

Een stap waar het nog wel eens mis wil gaan, is bij het keren van de pannenkoek. Acteur Jim Bakkum schreef een e-book vol met pannenkoekrecepten voor een bekend chocopastamerk. Hij houdt het bij een spatel. "Een kaaspannenkoek draai ik niet om, maar laat ik stomen onder een pannendeksel. Dubbelklappen kan ook, dat voorkomt dat de kaas aan de plan blijft pakken", tipt Bakkum. "Verder maak ik eigenlijk altijd dunne pannenkoeken, dat zijn de lekkerste. Als de bovenkant van de pannenkoek geen vloeibaar beslag meer laat zien, ben je bij een dunne pannenkoek klaar om te draaien", vult de nieuwbakken kookboekenauteur aan. Pannenkoeken gooien, is echt meer voor professionals, beaamt Jongerius. "Zeker als het geen naturel-pannenkoek is. Als je keert met een spatel, gebruik dan een zo groot mogelijke spatel. Zo breekt de pannenkoek minder snel."

“Als je hartige of zoete pannenkoeken maakt, bak dan eerst kort het fruit, het vlees of de groente aan en voeg dan pas het beslag toe.” Maarten Jongerius, eigenaar pannenkoekenhuis

"Makkelijk is ook de 'bordtechniek'", zegt Jongerius. "Laat hierbij de gebakken kant op het bord glijden en draai het bord om boven de pan. Op het moment dat de pannenkoek losraakt in de pan kun je hem draaien. Je kunt dit testen door de pan iets van het vuur te halen en met één hand de steel vast te houden. Geef met je andere hand aan de zijkant een tik op de hand die de steel vasthoudt. Als de pannenkoek losschiet, kun je draaien."

De grootste vijand een perfect gebakken pannenkoek is vocht. "Als je een tomaat mee wil bakken, haal dan eerst het zaad eruit", adviseert Jongerius. "Als je hartige of zoete pannenkoeken maakt, bak dan eerst kort het fruit, het vlees of de groente aan en voeg dan pas het beslag toe."

Tips voor het beslag en de topping

Het standaard pannenkoekenbeslag voor circa tien stuks bestaat uit 300 gram bloem, vier eieren, een halve liter melk en een snufje zout. Voor een mooi glad beslag gebruik je gezeefde bloem en voeg je na de eieren al roerende, beetje bij beetje de melk toe. "Voor een luchtig effect, raad ik aan om naast melk ook een beetje water te gebruiken. Bij flensjes voeg ik graag een vleugje vanillesuiker toe", zegt de pannenkoekenbakker.

Ook in huize Bakkum wordt het beslag zelf gemaakt. "Soms maken we een variatie met volkorenmeel of havermout. Ook gebruik ik vaak banaan of eiwitpoeder door mijn beslag." De ultieme topping is volgens Bakkum salami en stroop. Een favoriet is, ook bij zoontje Lux, een pannenkoek met aardbeien en chocopasta.

