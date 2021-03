Woensdag is het St. Patrick's Day, de nationale feestdag van Ierland. Helaas gooit corona ook dit jaar roet in het eten. Toch laten de Ieren de kans niet onbenut om op deze dag gezellig samen te eten en te proosten met Guinness. Maar ziet het menu er eigenlijk uit? En kunnen we het feest ook hier meevieren?

Vóór corona kleurden ook een aantal straten in Nederland groen op St. Patrick's Day. Want Nederlanders grijpen - net als de Ieren - graag elke kans aan om een feestje te vieren. In de dertig jaar dat Ierse pub O'Casey's in Den Haag gevestigd is, wordt er jaarlijks groots uitgepakt op 17 maart: St. Patrick's Day.

De pub viel menig maal in de prijzen en mocht zich zelfs in 2019 de 'Beste Ierse pub ter wereld' noemen. Veel Ieren, Nederlanders en toeristen weten O'Casey's te vinden en vooral op de nationale feestdag, vertelt eigenaar John Gulay. Dit jaar gaat het feest helaas (weer) niet door. Toch laat Gulay de dag niet stilletjes voorbijgaan. "We kleden de pub aan in stijl en reserveren op straat Irish stew. Zo bouwen we toch nog een klein feestje."

“De maaltijd die dag is eigenlijk alleen Guinness. En als er al iets gegeten wordt is het vaak een traditioneel pubgerecht.” John Gulay, eigenaar Ierse pub

Ieren houden van simpel en lekker

Traditioneel gezien wordt er eigenlijk niet eens zoveel gegeten die dag, zegt Gulay. "De maaltijd die dag is eigenlijk alleen Guinness. En als er al iets gegeten wordt is het vaak een traditioneel pubgerecht zoals fish and chips, cottage pie of Irish stew." Een goede bodem leggen is ook belangrijk. "Ieren beginnen die dag doorgaans met een typisch Iers ontbijt, bestaande uit worstjes, bonen, tomaat en ei. Ook erg fijn als ontbijt de dag erna."

Wie woensdag een goede Irish stew wil maken moet dit met lamsvlees doen. Gulay: "Goed lamsvlees is heel belangrijk en bepalend voor de smaak. Verder houd je het simpel: je voegt alleen ui, peen, selderij en aardappelen toe. Net als de Nederlanders houden Ieren van simpel en lekker."

Groen is de kleur die bij St Patrick's Day hoort. Groen is de kleur die bij St Patrick's Day hoort. Foto: Shutterstock

In Iers streetfood komen alle culturen samen

Sterrenchef Martijn Kajuiter bereidt woensdag geen traditionele maaltijden, maar focust zich op Iers streetfood. Kajuiter kookt live tijdens een online viering van St. Patrick's Day samen met collegachef Rogér Rassin. Dit doen ze vanuit het Relais & Chateaux Weeshuis in Gouda dat in het voorjaar opent en waar Kajuiter executive chef is. Beiden zijn tien jaar lid van de Chefs’ Irish Beef Club.

Op het menu van het online event staan gerechten van zowel traditionele ingrediënten als invloeden van andere culturen. Zo gaan Kajuiter en zijn collega onder meer 'pangebakken' soda bread maken, bapao met in Guinness gegaard rundvlees en een pitabroodje met Ierse bavette. "In Iers streetfood komt het beste van wat het land te bieden heeft samen."

“Zowel de Ieren als de Nederlanders houden van een feestje. En St. Patrick's Day verschilt niet eens zoveel van Koningsdag.” Martijn Kajuiter, chef-kok

De chef-kok weet waar hij het over heeft. Hij woonde dertien jaar in Ierland en bouwde daar The Cliff House op dat een groot succes werd. Het leverde hem zelfs een Michelinster op. Kajuiter kan niet wachten om in Gouda te beginnen, toch heeft hij ook heimwee naar het Ierse. Dan is het heel fijn om ook hier St. Patrick's Day te kunnen vieren, zegt Kajuiter. "De Ieren leven echt naar deze dag toe. Maar gelukkig maakt het niet zoveel uit waar je het viert."

Daar sluit Guley zich helemaal bij aan. "Zowel de Ieren als de Nederlanders houden van een feestje. En St. Patrick's Day verschilt niet eens zoveel van Koningsdag. Het is heel de dag: feest, live muziek en een biertje teveel."