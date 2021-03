Het is de Week zonder Vlees. Steeds meer consumenten proberen bewuster en minder dierlijke producten te eten. Maar hoe vervang je eieren in zoete en hartige gerechten? Mogelijkheden genoeg, leggen twee vegan foodbloggers uit.

Bakken en koken zonder eieren lijkt ingewikkeld, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn, vindt Sanne van Rooij van plantaardig platform Living the Green Life. Haar eerste baksels zonder ei waren weliswaar een fiasco, inmiddels kent ze talloze veganistische alternatieven met dezelfde eigenschappen als ei; ingrediënten die je gerechten luchtiger maken en binden.

Van Rooij gebruikt zelf vaak gebroken lijn- of chiazaad, of kikkererwtenmeel. "Deze zijn neutraal van smaak en doen het goed in bijvoorbeeld een quiche. Het voegt alleen qua smaak weinig toe. Wil je je notencake of courgettebrood wat spannender maken, dan kun je beter tahin gebruiken."

“Met broccoli, vegan spekjes, gepureerde zijdentofoe en kruiden maak je een heerlijke quiche.” Suzanne den Toom, blogger Wat eet je dan wel

Voor crêpes, wafels en pannenkoeken volstaat plantaardige yoghurt in plaats van ei. In cake en muffins gepureerde gedroogde pruimen. Suzanne den Toom van vegan platform Wat eet je dan wel, laat het ei weg als ze pannenkoeken maakt, en bij zoete baksels gebruikt ze graag appelmoes. "Gek genoeg proef je dat niet terug."

In een quiche of hartige scones kun je ei ook vervangen door zijdentofoe, dat te koop is bij de Aziatische of biologische supermarkt. Den Toom: "Met broccoli, vegan spekjes, gepureerde zijdentofoe en kruiden maak je een heerlijke quiche."

In het supermarktschap tref je een kant en klare eivervanger aan: no-egg. Een poeder dat aangelengd met water inderdaad dezelfde eigenschappen heeft als ei. Toch is Den Toom geen fan. "Je bakt er prachtige cakes mee, maar het is relatief duur en er zijn genoeg alternatieven."

Kleur en textuur zijn goed na te bootsen

Wil je je taarten of appelflappen laten glanzen zonder ei te gebruiken, bestrijk ze dan met (abrikozen)jam of een mengsel van één eetlepel maïzena en twee eetlepels water of plantaardige melk. Van Rooij: "En ei om te paneren vervang je door een mix van vijf eetlepels plantaardige melk en 2,5 eetlepel kikkererwtenmeel."

“De structuur van eiersalade is niet eenvoudig te evenaren, de smaak wel.” Sanne van Rooij, blogger Living the Green Life

Niet alleen de functie van ei, maar ook de smaak, kleur en textuur zijn redelijk goed na te bootsen. "De structuur van eiersalade - er zijn talloze alternatieve vegan recepten - is niet eenvoudig te evenaren, de smaak wel", geeft Van Rooij toe. Hét ingrediënt hiervoor is kala namak, zwart zout met een klein percentage zwavelzout dat een typische eigeur en -smaak heeft. Met gebakken en gekruide tofoe maak je zo eenvoudig een vegan omelet of roerei. Voor de kleur voeg je kurkuma toe.

Maar waarom zou je - zeker als veganist - een omelet of eiersalade namaken? Die vraag krijgt Den Toom vaker. "Waarom niet?", kaatst ze terug. "Veganisten zijn niet gestopt met het eten van dierlijke producten omdat ze het vies vinden. We zijn gestopt, omdat we het niet eens zijn met de omstandigheden waaronder consumptiedieren leven."

En soms heeft ook Den Toom zin in iets met ei. Eigeel maakt ze van maizena, edelgistvlokken, zonnebloemolie, kala namak en kurkuma. Samen met een geroosterde beschuitbol, vegan bacon en een omelet van tofoe komt het aardig in de buurt van een Egg McMuffin.

Tien ingrediënten die één ei vervangen