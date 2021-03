Veel mensen weten niet goed hoe je aubergine lekker klaarmaakt. Tijd om deze veelzijdige vruchtgroente in het zonnetje te zetten, vinden de auberginetelers én de fans. De aubergine is een multi-inzetbare groente en verdient vaker een plek op je bord.

De aubergine komt oorspronkelijk uit tropisch Azië. Pas in de zestiende eeuw wist ze via Spanje en Portugal haar weg naar Europa te vinden, weet Ted van Luijk, die al 22 jaar auberginekweker is. Het is dus niet gek dat de aubergine in de Hollandse keuken nog niet volledig ingeburgerd is. Volgens een schatting van Wageningen University & Research (WUR) in 2017 aten we toen gemiddeld één aubergine per persoon per jaar.

Zonde, vindt Lot Piscaer (culinair) journalist en auberginefan. "De aubergine verdwijnt vaak roemloos in een roerbakgerecht, maar kan zoveel meer. Als je er een beetje tijd en liefde in steekt, krijg je er veel voor terug. De aubergine verandert dan van een smakeloos sponzig dingetje in een rijke, zachte en zoete groente en echt comfortfood."

Van Luijk bevestigt dit. "De aubergine heeft relatief veel aandacht nodig. Dit begint al bij de teelt die behoorlijk arbeidsintensief is." Omdat aubergines kwetsbaar zijn, vindt de teelt handmatig plaats. Maar het is absoluut de moeite waard, vindt de teler. "Het mooie van de aubergine is dat je er alle kanten mee op kunt. De aubergine is een echte smaakdrager en neemt smaken erg goed in zich op." Bovendien bevatten ze maar 18 calorieën per stuk.

Door de bijna vleesachtige structuur na bereiding, wordt de aubergine graag als vleesvervanger gebruikt. Je kunt aubergine wokken, frituren, grillen, bereiden in de oven of in een stoofpotje verwerken.

Van pizza tot smeersel

Een aubergine kan zoveel meer dan schitteren in moussaka, een ratatouille of melanzane. Op de site Aubergine.nl staan tientallen recepten met aubergine in de hoofdrol. Auberginepizza, aubergine als vervanging voor lasagnebladen of brood, auberginerolletjes en tal van andere auberginerecepten wachten erop om ontdekt te worden.

Erg populair is het smeersel baba ganoush. Hiervoor gebruik je het geroosterde vruchtvlees van de aubergine. Voor de typische gerookte smaak blaker je de aubergine een half uur lang zwart in open vuur. Als je niet zo'n fan bent van de gerookte smaak, kun je de aubergine ook in de oven poffen. Met een beetje olijfolie, tahin en citroensap zet je zo een lekkere en verantwoorde dip op tafel.

Aubergine kort frituren

De kunst van het bereiden van een aubergine zit hem volgens Piscaer in het voorzouten en kort voorfrituren. "Voorzouten onttrekt vocht uit de aubergine en geeft alvast wat smaak. Je kunt de aubergine na het voorzouten even onder een gewichtje (een bord of dik kookboek) leggen. Spoel de aubergine daarna even af en dep hem droog."

“Het formaat is wel belangrijk: grote, dikke aubergines zijn niet per se lekkerder.”

Door de aubergine voor te frituren - dit kan in de pan met een klein laagje olie - wordt deze zacht-zoet vanbinnen. Als je daarna de aubergine roerbakt of op een andere manier verwerkt, heb je de jackpot, vertelt de culinair journalist. Je kunt de aubergine voor het frituren even door de bloem halen voor een extra bite.

Size does matter

Let er bij de aanschaf van een aubergine op dat de aubergine een gladde schil heeft met een matte glans. Het kroontje hoort frisgroen te zijn. Het formaat is wel belangrijk: grote, dikke aubergines zijn niet per se lekkerder. Vaak hebben juist de kleinere en dunnere exemplaren meer smaak, tipt Piscaer.

Aubergines zijn erg gezond, bevatten veel vezels en hebben een hoog ijzer- en magnesiumgehalte, weet auberginekweker Van Luijk. Hij raadt af aubergines rauw te eten. Je hoeft ze trouwens niet te schillen voor gebruik. "In de schil zitten de meeste polyfenolen, deze actieve stoffen staan bekend om hun antioxiderende werking."