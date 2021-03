Wat is de beste blender? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Als je graag zelf smoothies, fruitshakes, soep of saus maakt, kan een blender handig zijn. Je kunt er ook babyvoeding mee pureren en ijs in stukjes hakken, maar dat doen ze niet allemaal goed. Ook handig is de dichte kom. Dan knoei je minder snel.

De Consumentenbond test blenders op onder meer het maken van smoothies, pureren van babyvoeding, maken van beslag, gebruiksgemak en geluid. Er zijn in totaal 82 blenders getest die goed verkrijgbaar zijn.

Een blender van KitchenAid komt als Beste uit de Test. Een model van NutriBullet is de Beste Koop.

Beste uit de test: KitchenAid Beste uit de test: KitchenAid Foto: KitchenAid

Beste uit de Test: KitchenAid 5KSB1585EOB

De KitchenAid is een blender met een wat retro design. Hij is niet goedkoop maar daar krijg je wel een zeer grote en goede blender voor terug. Grote hoeveelheden tegelijk zijn voor deze blender geen probleem. In de kan past bijna 1,8 liter.

Hij blinkt vooral uit in smoothies maken en ook pannenkoekenbeslag kan hij prima aan. Verder is hij makkelijk in gebruik en zit stevig en goed in elkaar. Ook is hij behoorlijk stil.

Waar hij niet goed in is, is babyvoeding pureren en ijs crushen. Vind je dat juist belangrijk, kun je beter een ander model aanschaffen.

Beste Koop: Nutribullet Beste Koop: Nutribullet Foto: Nutribullet

Beste Koop: NutriBullet PRO Bloss Berry 9-delig

De blender van NutriBullet is een speciaal model. De kan is klein en heeft een deksel. Het idee is dat je je smoothie klaarmaakt en hem vervolgens meteen uit de kan kunt opdrinken of met de deksel op de kan kunt meenemen.

Hij is goed in smoothies maken, babyvoeding pureren en pannenkoekenbeslag maken. Het gebruiksgemak is redelijk en de constructie voelt stevig.

Een nadeel is dat hij niet goed is in hakken en ijs crushen. Ook maakt hij behoorlijk wat lawaai.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.