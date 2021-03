Niemand wordt vrolijk van nare geurtjes of een stinkende vaat. Schoonmaakexperts Jaap Niezen en Zamarra Kok leggen daarom uit hoe je de vaatwasser schoonmaakt én schoonhoudt.

Een vreemde geur, wat prut bij de afvoer, vieze rubbers: soms weet je dat het tijd is om je vaatwasser schoon te maken. Hoe doe je dat? "Je kunt in eerste instantie al voorkomen dat je vaatwasser vies wordt", zegt schoonmaakexpert Niezen. "Mensen draaien tegenwoordig veel te zuinige programma's, waardoor er aanslag op het binnenwerk van de vaatwasser ontstaat."

Als je de vaatwasser op 30 of 40 graden draait, moet het reinigingsmiddel bijna al het werk doen. "Ik draai mijn vaatwasser op 55 of 75 graden", zegt hij. Het is de schoonmaakexpert opgevallen dat vooral de combinatie van goedkope vaatwastabletten en een lage watertemperatuur voor een vette aanslag zorgt: "Tot nu toe heb ik nog geen goede ervaringen gehad met huismerken, dus koop ik altijd A-merken. Maar wel in de aanbieding, hoor."

“Vergeet ook niet het filter regelmatig schoon te maken.” Jaap Niezen, schoonmaakexpert

Volgens Niezen is het erg belangrijk om je vaatwasser goed schoon te houden. "Haal af en toe een doek over de binnenkant van de vaatwasser en de omlijsting van de deur. Vergeet ook niet het filter regelmatig schoon te maken", legt hij uit. "Vaatwassers worden vaak slecht behandeld, doordat ze te weinig worden schoongemaakt."

Reinigers werken allemaal even goed

Schoonmaakexpert Kok vindt het ontzettend belangrijk om vaatwasreiniger te gebruiken: "Hiermee haal je alle kalkaanslag en vetresten weg", zegt ze. "Een favoriet merk heb ik niet. Naar mijn ervaring werken ze allemaal even goed. Je kunt ze bij de drogist halen, maar tegenwoordig verkopen ze zelfs vaatwasreinigers bij de Action."

Kok reinigt haar vaatwasser eens in de twee maanden, maar het is wel afhankelijk van hoe vaak ze hem gebruikt. "Nu mensen de hele dag thuis zijn, draaien ze vaker een vaatje. Dan is het extra belangrijk om het bij te houden, simpelweg omdat je je vaat er schoner van blijft maken."

“Als je schimmel ziet, kun je dit met een beetje chloor op een doekje verwijderen.” Zamarra Kok, schoonmaakexpert

Als je je vaatwasser schoonmaakt, is het belangrijk om de afsluitrubbers van de vaatwasser goed te reinigen. "Hier kunnen ontzettend veel schimmels ontstaan en verder groeien als je dit niet in de gaten houdt", zegt Kok. "Als je schimmel ziet, kun je dit met een beetje chloor op een doekje verwijderen. Ook de filters moeten goed schoongemaakt worden, daar blijven namelijk veel etensresten in hangen." Het filter spoel je onder de kraan af met afwasmiddel en schrob je goed schoon.

Door een combinatie van opgehoopte etensresten en kalkaanslag kunnen de sproeiarmen verstopt raken, dan komt er niet genoeg water uit om je vaat goed schoon te krijgen. Dat zie je doordat je vaatwasblokje niet goed oplost, aldus Kok "Door je vaat goed af te schrapen - zodat er zo min mogelijk stukjes eten in de vaatwasser terechtkomen - en de vaatwasser regelmatig te reinigen, zorg je ervoor dat de sproeiarmen niet verstopt raken. Als ze eenmaal verstopt zijn, kun je ze losschroeven en met een tandenstoker of iets anders duns de gaatjes weer open prikken of leeg pulken."

Met citroen kun je de vaatwasser weer fris laten ruiken. Foto: Shutterstock

Voorkom roest in het rek

Ook je pomp moet regelmatig gecheckt worden, omdat er soms kleine stukjes glas in blijven zitten. "En roest, daar moet je ook voor oppassen", zegt Kok. "Dat gebeurt vooral op je rekken en dat wil je voorkomen. Mocht het al wat roesten, dan kun je er Plasti Dip (een verwijderbare coating van rubber, red.) op smeren. Dat is een wat goedkopere optie dan een nieuw rek kopen."

Kok is geen fan van luchtverfrissers in de vaatwasser. "Je kunt beter zoeken naar een oplossing dan de stank verhullen", zegt ze. "Wil je toch een lekkere geur in je vaatwasser? Doe dan een stukje citroen in het mandje van je vaatwasser. Dit laat je vaat lekker fris ruiken."