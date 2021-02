Om besmetting met het coronavirus in te perken mogen kinderen op de basisschool meestal alleen nog maar verpakte traktaties uitdelen. Zelf cupcakes bakken of fruitspiesjes maken zit er niet meer in, dus bestellen mensen nu meer traktaties online.

Voor veel ondernemers staat corona gelijk aan crisis. Maar niet voor Inge Haanen, eigenaresse van traktatieshop.nl. "De bestellingen van voorverpakte traktaties zijn met 78,2 procent gestegen sinds september", vertelt ze. "Hier hebben we op ingespeeld omdat wij doorhadden dat er van veel basisscholen alleen verpakt getrakteerd mag worden." Het meest verkochte artikel is de gedraaide regenbooglolly, gevolgd door de eenhoornlolly's en de Poopie Dip, een lolly in de vorm van een drol.

Dat kinderen geen zelfgeknutselde traktaties mogen meebrengen, is niet zo'n ramp, zei psycholoog Steven Pont vorig jaar tegen AD tijdens de eerste lockdown. "Het is een malle tijd. Het wordt pas schadelijk als sommigen wel iets mogen en anderen niet." Bovendien: een beetje tegenslag is ook nuttig. "Dit zijn dingen die gebeuren. Het leven is niet altijd leuk en leren omgaan met tegenslag is een onderdeel van groot worden."

Bestellen werd iets van de tweede lockdown. "We vonden het bijzonder dat er in de eerste lockdown vrijwel niets besteld werd, ook niet voor thuis trakteren", zegt Haanen. "Maar toen de scholen voor de tweede keer dichtgingen is het bij ons druk gebleven." De eigenaresse vermoedt dat mensen zo creatief zijn geworden dat ze verschillende manieren bedacht hadden om toch te trakteren, door bijvoorbeeld een drive through of zelf langs de deuren te gaan bij de kinderen. "We hebben zelfs gehoord dat de juffen tijdens het wisselen van het huiswerk met de kinderen traktaties hebben uitgedeeld vanuit de jarigen. Al met al is gebleken dat trakteren een traditie is die zelfs door corona zich niet klein laat krijgen."

Toch zelf maken

Jessica Lauret is eigenaresse van feestbureau Van Kaat. Zij regelt kinderfeestjes en blogt over alles wat daarmee te maken heeft dus ook traktaties. "Ik probeer de traktaties zo simpel mogelijk te houden, zo kan iedereen ze maken", vertelt ze. "Uren traktaties knutselen, dat is ook niet echt mijn ding." Ongezond lekkers is er voorverpakt genoeg te krijgen, maar het hoeft niet altijd snoep, koek of chips te zijn, vindt zij. Hieronder geeft zij tips voor simpele traktaties om zelf te maken

Angry Birds Babybel

Op de kaasjes van Babybel plak je een paar wiebeloogjes, knip je twee wenkbrauwtjes van bruin papier en de bek van geel papier. Klaar is Kees!



Cheez Dippers

Deze snacks hebben geen handige vorm, maar er zit wel een sleuf tussen de twee bakjes. "Met een grote sticker van de HEMA versierde ik de bovenkant van het bakje, daarna wikkelde ik inpaktouw om het bakje heen tussen de sleuf aan de achterkant. Als laatste klemde ik een ijslepeltje tussen het touw, dan kunnen de kinderen écht alle smeerkaas uit de bakjes krijgen", aldus Lauret.

Ingepakte ontbijtkoektraktatie

"Ik pakte de ontbijtkoek voor ongeveer twee derde in. Mijn dochter vond het op een chocoladereep lijken. Zakje confetti erbij en je hebt meteen een feestje in de klas", zegt Lauret. Het enige wat je nodig hebt in inpakpapier.

Rijstwafel met pandaogen

Voor deze traktatie is het het makkelijkst om een rijstwafel in een doorzichtig, plastic zakje te hebben. Met een marker kun je er dan ogen op tekenen en met een beetje fantasie zelfs dieren, zoals een panda. "Als je écht niet kunt tekenen, plak er dan een paar wiebelogen op."

Regenboog-Skittles in een bakje

Vul stevige cupcakevormbakjes met een uitdeelzakje snoep. Prik om het af te maken een minisatéprikker met een regenboog in het bakje. "Voor een gezondere optie kun je voor een zakje voorverpakt fruit of rozijnen gaan", tipt Lauret.