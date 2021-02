Het Visbureau heeft makreel als vis van de maand maart bestempeld. Het is een populaire vis voor op een toastje, in salades en op een broodje. Hoe eet je hem het lekkerst en hoe doe je dat zonder graatjes?

Makreel is de ster van de maand maart. Tenminste, dat heeft het Nederlands Visbureau bepaald, in samenwerking met de vissector. Als het aan de sector ligt, eten we deze maand extra veel makreel.

Voor wie van graten gruwelt: Bart van Olphen, kookboekenschrijver, seafoodchef en oprichter van het vismerk Fish Tales, weet als geen ander hoe je een makreel moet fileren. "Als je het goed doet, neem je bijna alle graatjes mee", vertelt hij.

Bij een verse makreelfilet heb je twee manieren om hem te fileren: "Je snijdt de middenlijn in de lengte ondiep weg; zo neem je alle graatjes mee", legt Van Olphen uit. "Je kunt ook een vispincet gebruiken: zet je wijs- en middelvinger in een V-vorm om het graatje heen en verwijder de graat voorzichtig met de pincet. De vingers zorgen ervoor dat het visvlees in tact blijft." Bij een gerookte makreelfilet raadt de seafoodchef aan de graten met je vingers te verwijderen voor het beste resultaat.

Betaalbaar, lekker en vers

Kookboekenauteur Susan Aretz is groot fan van makreel. "Het is een van de meest betaalbare vissen, naast lekker en vers vind ik dat één van de belangrijkste dingen", vertelt ze. "Voor mensen die vis heel spannend vinden is het een dankbaar visje om mee te koken. De lekkerste en makkelijkste manier is om hem door de visboer te laten fileren. Bak het visje om en om op de huid met wat citroenrasp, zout en peper." Makreel combineert Aretz het liefst met aardappeltjes uit de oven en venkelsalade.

Volgens Aretz is het belangrijk dat de makreel gaar is, zo haal je de graat er het makkelijkst uit. De truc om te zien of dat zo is, is door te kijken of de huid tijdens het bakken loslaat. Zo ja, is de vis gaar. Wanneer je makreel onthoofd is, pak je het bovenste gedeelte de ruggengraat. Dit is het dikste stuk. Als hij goed gaar is, trek je dan alle graatjes in één keer mee.

Gebakken makreelfilet met panzanella

Ingrediënten

⦁ 1 ciabatta van 1 dag (of 2 dagen) oud, in grove stukken

⦁ 5 el wittewijnazijn

⦁ 4 tomaten, in grove stukken

⦁ 1 rode ui, gesnipperd

⦁ handvol verse basilicum, grof gehakt

⦁ 4 verse makreelfilets van 100 g, of 8 kleinere, met vel

⦁ olijfolie, extra vierge

⦁ arachideolie, om te bakken

⦁ zout en peper

Bereiding

Meng de ciabatta met de wittewijnazijn in een kom. Laat minstens vijftien minuten intrekken. Voeg de stukken tomaat, rode ui, het basilicum en wat olijfolie toe. Breng op smaak met zout en peper en meng goed. Dek de kom af met plasticfolie en laat de smaken een uur intrekken. Breng de makreel iets op smaak met zout en peper. Verhit een eetlepel arachideolie in een koekenpan op hoog vuur. Leg de makreel met de huidkant onderop in de pan en zet het vuur na een minuut middelhoog. Als de filets iets gaan krullen, druk dan met een spatel de filets naar de bodem van de pan zonder ze verder te verplaatsen. Draai na twee minuten de filets om en bak ze nog een minuut. Haal de makreel uit de pan. Serveer de panzanella met daarop de makreel let. Druppel er nog wat olijfolie over.

Lunchrecept uit Bart's Fish Tales (2009)