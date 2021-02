Een skivakantie zit er niet in deze winter of voorjaar. Gelukkig kun je het wintersportgevoel een beetje in huis halen. Twee kenners geven tips om thuis dat gemütliche gevoel van wintersport te creëren.

Voor de wintersportliefhebbers valt de wintersportvakantie dit seizoen in duigen. Maar dat betekent niet dat we het gevoel van zo'n vakantie niet deels kunnen nabootsen. Met een beetje fantasie waan jij jezelf zo op de piste.

Ruim 60 procent van alle Nederlandse wintersporters gaat naar Oostenrijk, weet Thiebout van den Bergh, verantwoordelijk voor marketing en pr bij Austria Info. Hij werkt al meer dan dertig jaar bij het Oostenrijks Toeristenburo en weet waarom we zo dol zijn op het land. "De gastvrijheid, de gezelligheid maar ook het culinaire genieten staan hoog in het vaandel. Doordat de effectieve skitijd door de optimale infrastructuur enorm is toegenomen, is er veel geïnvesteerd in culinaire tempels op de piste. Oostenrijk is zoveel meer dan de Knödel en Apfelstrudel."

Apfelstrudel met koffie. Apfelstrudel met koffie. Foto: Getty Images

Maak traditionele Oostenrijkse gerechten thuis

In de Oostenrijkse keuken spelen authenticiteit en kwaliteit een grote rol, benadrukt Van den Bergh. Zo is ongeveer 15 procent van de Oostenrijkse wijnen biologisch gemaakt, Oostenrijk is hierin wereldwijd koploper volgens Van den Bergh. In een online kookboek van het Oostenrijks Toeristenburo vind je wintersportklassiekers die je eenvoudig thuis kunt maken.

“Een rood-wit geblokt gordijntje of een geweitje aan de muur geven een wintersport touch.” Miranda Muller, Snowplaza

Op vakantie wordt er vaak voor je gekookt. Dat kan in ons eigen land ook: echte wintersportkost vind je bijvoorbeeld bij Brasserie Edelweiss in Berkel en Rodenrijs en bij Lutscher Alm in Lonneker.

"Door de tafel te decoreren met uit hout gesneden hartjes, creëer je het echte Alpengevoel. Ook een rood-wit geblokt gordijntje of een geweitje aan de muur geven een wintersport touch", vult Miranda Muller van Snowplaza aan. Zij noemt zichzelf een ski-idioot. "Voor wie een gordijntje net iets te ver vindt gaan, zijn rood-wit geblokte servetten een perfect alternatief."

Ga naar buiten

Als je een tuin hebt, lunch of dineer dan buiten, zeggen Muller en Van den Bergh. Zeker als je in het bezit bent van een (elektrische) vuurkorf, creëer je een instant wintersportgevoel. Samen buiten met je jas aan genieten van een knusprig Kaiserbrötchen, een warme kop chocomel of een Jägertee (thee met Schnapps) zorgt voor wintersportachtige gezelligheid, aldus Muller. Als je ervan houdt, kun je voor het echte wintersportgevoel een scheutje Stroh Rum door je chocomel doen of een glühwein drinken, tipt Van den Bergh.

Glühwein doet het ook in Nederland op dit moment goed. Glühwein doet het ook in Nederland op dit moment goed. Foto: Pexels/ Polina Kovaleva

Deze drankjes zijn bij de Nederlandse slijter verkrijgbaar. Zelf bestelt Thiebout van den Bergh regelmatig online bij de Genuss Region Shop. "Naast originele ingrediënten voor de perfecte borrelplank, zoals worst, kaas en lokale wijnen vind je er nog veel meer delicatessen uit het wintersportgebied. Ideaal als je producten die je hier misschien niet vindt, rechtstreeks vanuit Oostenrijk in huis wilt halen."

Skisokken aan en gaan

Bij een beetje wintersportgevoel mag de gezellige après-skivibe natuurlijk niet ontbreken. Door je skisokken aan te trekken en je favoriete muts op te zetten, kom je meteen in wintersportsferen, vindt Muller.

"Er zijn online livestreams te vinden van optredens in de après-skibar of kies een toepasselijke afspeellijst." Om het wintersportgevoel in leven te houden, komt Skiinformatie.nl met een wintersportgame waaraan je online kunt deelnemen. Zet wat schnaps of een ander favoriet wintersportdrankje klaar met hapjes en je zit in elk geval in gedachten alweer in de bergen.