Kiemgroenten zijn lekker op een broodje of door de salade, gezond én decoratief. Niet gek dus dat er steeds meer vraag naar dit product komt. Foodtrendwatcher Denise Kortlever beschrijft het als "een powerbommetje".

De populariteit van kiemgroenten is enorm gestegen. "De belangrijkste reden is de gezondheidstrend", verklaart foodtrendwatcher Denise Kortlever. "Kiemgroenten zouden bomvol vitamines en antioxidanten zitten, zodat je met een kleine hoeveelheid veel voedingsstoffen binnenkrijgt."

Kiemgroente, ook wel 'sprouts' genoemd, worden gezien als levende groente, omdat ze tot het moment van eten nog in de grond zitten. "Ze zijn geliefd vanwege hun smaak. Met een klein beetje geef je een lekker pittig smaakje aan je gerecht", zegt Kortlever. "Echt een powerbommetje." Chefs experimenteren al veel langer met kiemgroenten, maar tegenwoordig zie je dat er ook steeds meer soorten in supermarkten, natuurwinkels en online verkrijgbaar zijn.

Steeds meer gezond eten

Familiebedrijf Van der Plas Sprouts is één van Europa's grootste producenten van kiemgroenten. "Wij merken dat de populariteit van kiemgroenten toeneemt omdat mensen zich steeds meer bezig houden met gezond eten. Sprouts worden gezien als levende groenten omdat het plantje zo jong wordt geoogst. Hierdoor bevatten ze een hoge concentratie vitaminen, mineralen, enzymen en proteïnen", vertelt Eva van der Plas. "Het plantje heeft een dunne celwand, waardoor je lichaam de voedingsstoffen snel opneemt."

“Wanneer je genoeg groenten binnenkrijgt, verlaagt het risico op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en darmkanker.” Sietse Orie, Voedingscentrum

Meer dan taugé

De consument wordt steeds bekender met de kiemsoorten. "Naast taugé is er steeds meer vraag naar andere soorten kiemen in de schappen van de supermarkten", vertelt Van der Plas. "Wij merken dat enkele supermarkten hier al gehoor aan geven. Zo hebben de grotere supermarkten in Nederland naast taugé vaak nog vier andere soorten kiemen in het schap."

"Kiemgroenten bevatten veel vezels en voedingsstoffen", legt woordvoerder van het Voedingscentrum, Sietse Orie, uit. "Wanneer je genoeg groenten binnenkrijgt, verlaagt het risico op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en darmkanker." Orie raadt aan om te variëren met groenten, het is namelijk onwaarschijnlijk dat je 250 gram kiemgroenten per dag eet.

Is het een superfood? Orie nuanceert het beeld. Het is gezond, maar met elke dag alleen maar kiemgroenten eten kun je geen wonderen verwachten. Bovendien zijn rauwe kiemgroenten niet voor iedereen goed. "Zwangere vrouwen, jonge kinderen en mensen met een verminderde weerstand wordt afgeraden om kiemgroenten rauw te eten", aldus Orie. "Omdat er schadelijke bacteriën voor kunnen komen, zoals salmonella en E.coli. Pas als ze verhit zijn, kunnen ze veilig gegeten worden."